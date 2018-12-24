Sizi PKK zulmüne terk etmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törende konuştu, önemli mesajlar verdi. Devlet korumasındaki gençlerin öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi görevlere ilk atamanın yapıldığını belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Böylece toplam 5 bin 778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyorlar. Bugünkü atamalarla toplam 5778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyor. 23 bin engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Toplam 143 bin evladımızın devlet korumasında büyümesini eğitim öğretim görmesini sağlıyoruz. Geçmişte sıkıntıya neden olan engelli raporlarındaki sorunları çözdük.”

GÜVEN VE HUZUR

“Yetimine garibine mağduruna mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan devlette bizim nazarımızda devlet değildir. Hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde ülkemiz dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik şemsiyesine sahip ülkelerden biri olmuştur. Yetimine garibine mağduruna mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan, çalışması, üretmesi, refahını yükseltmesi için imkan sağlamayan devlet de bizim nazarımızda devlet değildir.”

ÖNCE İNSAN FELSEFESİ

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla her vatandaşa, özellikle engelli, yaşlı, çocuk, kadın gibi dezavantajlı kesimlere tüm gücüyle sahip çıktık. Geçtiğimiz 16 yılda attığımız her adımın gerisinde önce insan felsefesi vardır. Bu sayede bugün ülkemiz dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik hizmetlerine sahip devletlerinden bir tanesi olmuştur. Bu ülkede tek bir sahipsiz ve muhtaç insanımızı bırakmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yokluk ve yoksulluk içinde kıvranan ülkeler ülkemizin geldiği refah düzeyini kendilerine örnek almışlardır. Türkiye’nin dünya beşten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır. Türkiye’nin dünya 5’ten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere özgüven aşılamıştır. Birbirimizle uğraşmayı bırakacağız birbirimizi Allah için seveceğiz. Önümüzdeki dönemde bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Bugün Suriye’de yaşanan zulmün tek nedeni; halkın paramparça edilmiş olmasıdır. Aynı durum, Irak ve Yemen için de geçerlidir. Libya, Somali ve diğer kan ağlayan coğrafyalar için geçerlidir. Sebebini kendi içimizde aramadıkça bu manzarayı değiştiremeyiz. Biz Suriye’de neden varız? Arap kardeşlerimizin Kürt kardeşlerimizin özgürlüklerini iade için.”

300 BİN KİŞİ DÖNDÜ

“Suriye Araplarını DEAŞ’ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD zulmüne terk etmeyeceğiz. Ülkemizde hayatlarını sürdüren 4 milyon Suriyeli’ye baktığımızda bu çeşitliliği görebiliriz. Bugüne kadar 300 bine yakın Suriyeli evine döndü. Sadece Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgeye gitti. Sincar da aynı şekilde güvenli hale gelecek. Suriye’de mesele Arap, Kürt, Türkmen meselesi değil özgürlük meselesidir. Suriye’nin toprak bütünlüğü meselesidir.”

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