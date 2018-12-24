Sizi PKK zulmüne terk etmeyeceğiz
Erdoğan: “Suriye’de mesele özgürlük meselesidir, Suriye’nin toprak bütünlüğü meselesidir. Suriye Araplarını DEAŞ’ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD’nin zulmüne terk etmeyeceğiz.”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törende konuştu, önemli mesajlar verdi. Devlet korumasındaki gençlerin öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi görevlere ilk atamanın yapıldığını belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Böylece toplam 5 bin 778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyorlar. Bugünkü atamalarla toplam 5778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyor. 23 bin engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Toplam 143 bin evladımızın devlet korumasında büyümesini eğitim öğretim görmesini sağlıyoruz. Geçmişte sıkıntıya neden olan engelli raporlarındaki sorunları çözdük.”
GÜVEN VE HUZUR
“Yetimine garibine mağduruna mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan devlette bizim nazarımızda devlet değildir. Hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde ülkemiz dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik şemsiyesine sahip ülkelerden biri olmuştur. Yetimine garibine mağduruna mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan, çalışması, üretmesi, refahını yükseltmesi için imkan sağlamayan devlet de bizim nazarımızda devlet değildir.”
ÖNCE İNSAN FELSEFESİ
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla her vatandaşa, özellikle engelli, yaşlı, çocuk, kadın gibi dezavantajlı kesimlere tüm gücüyle sahip çıktık. Geçtiğimiz 16 yılda attığımız her adımın gerisinde önce insan felsefesi vardır. Bu sayede bugün ülkemiz dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik hizmetlerine sahip devletlerinden bir tanesi olmuştur. Bu ülkede tek bir sahipsiz ve muhtaç insanımızı bırakmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yokluk ve yoksulluk içinde kıvranan ülkeler ülkemizin geldiği refah düzeyini kendilerine örnek almışlardır. Türkiye’nin dünya beşten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır. Türkiye’nin dünya 5’ten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere özgüven aşılamıştır. Birbirimizle uğraşmayı bırakacağız birbirimizi Allah için seveceğiz. Önümüzdeki dönemde bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Bugün Suriye’de yaşanan zulmün tek nedeni; halkın paramparça edilmiş olmasıdır. Aynı durum, Irak ve Yemen için de geçerlidir. Libya, Somali ve diğer kan ağlayan coğrafyalar için geçerlidir. Sebebini kendi içimizde aramadıkça bu manzarayı değiştiremeyiz. Biz Suriye’de neden varız? Arap kardeşlerimizin Kürt kardeşlerimizin özgürlüklerini iade için.”
300 BİN KİŞİ DÖNDÜ
“Suriye Araplarını DEAŞ’ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD zulmüne terk etmeyeceğiz. Ülkemizde hayatlarını sürdüren 4 milyon Suriyeli’ye baktığımızda bu çeşitliliği görebiliriz. Bugüne kadar 300 bine yakın Suriyeli evine döndü. Sadece Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgeye gitti. Sincar da aynı şekilde güvenli hale gelecek. Suriye’de mesele Arap, Kürt, Türkmen meselesi değil özgürlük meselesidir. Suriye’nin toprak bütünlüğü meselesidir.”
Erdoğan Aliyev’in doğum gününü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşüp doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya intikalinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i telefonla aradı.
Aliyev’in doğum gününü tebrik eden Erdoğan, sağlık ve huzur dolu bir ömür dileğinde bulundu. Aliyev, iyi dilekleri için Erdoğan’a teşekkür etti. İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdi.
AİLELERE 826 LİRA DESTEK
“Diğer yandan, devlet korumasından yararlanan çocuklarımıza en iyi bakımı ailelerinin yapacağına inanıyoruz. Bu anlayışla 122 bin evladımızın bakımı için ailelerine 826 lira maddi destek veriyoruz. Ayrıca bu yıl itibarıyla 6 bin 423 evladımız koruyucu aile yanında bakılıyor. Bunlar için de ayda bin 350 lira destek sağlıyoruz. Kendi ailesi ve koruyucu aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklarımızı çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, çocuk destek merkezi gibi kurumlarımıza alıyoruz. Bu tür kurumlarımızdaki çocuk sayısı 14 bindir. Böylece toplamda 143 bin evladımızın devlet korumasında büyümesini eğitim öğretim görmesini ve hayata atılmasını sağlıyoruz.”
BAŞKAN TRUMP'TAN ERDOĞAN TWEET'İ
DEAŞ’ı yok edeceği konusunda bana kuvvetli bilgi verdi
ABD Başkanı Trump, “Başkan Erdoğan, bana Suriye’deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’den çekilme kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, “Başkan Erdoğan, bana Suriye’deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye’nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor.” ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını daha önce duyuran ve görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye’deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye’den çekileceğini açıklamıştı.
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