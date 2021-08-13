13 Ağustos 2021 Cuma 08:46 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 08:49

Siyasilerin artan sığınmacı karşıtı söylemleri ve yaşanan cinayet Altındağ'da provokasyona dönüştü. Bir grup vatandaş Suriyelilerin evini taşladı, araçlarını yaktı.

Ankara Altındağ'da 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın öldürülmesi üzerine gerilim yükseldi. Siyasilerin artan sığınmacı karşıtı söylemlerinin de etkili olduğu olayda bir grup vatandaş, Suriyelilerin dükkânları, evlerini ve araçlarını taşladı. Saldırılarda Suriyeli bir çocuk camdan giren taşla yaralandı. Çocuk tedavi altına alınırken, olaya tepki yağdı. Ancak provokatörler de sosyal medyadan asılsız iddialarla olayı körükledi.

Suriyeli bir çocuk evinin taşlanması üzerine yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

76 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla olayı provoke ederek sosyal medyada asılsız iddialarda bulunan 76 kişi gözaltına alındı. 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan sabıkaları olduğuna dikkat çekildi. Emniyet provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu olayla ilgili açıklamada bulundu, "Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür. Bu üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor" diyerek şunları kaydetti:

ŞİKAYETLER TAKİPTE

"Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır. Büyük milletimiz sahip olduğu yüksek ahlaki değerlerle tüm provokasyonları boşa çıkaracaktır." Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada da, medyada ırk, milliyet ve etnik köken temelinde "ben-öteki" biçimini alan ayrıştırıcı ifadelerin kullanılmasının, toplum düzenini esaslı biçimde tehdit ettiği belirtildi.

"EMİRHAN'I DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo ifadesinde şunları söyledi: "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım."

(Akşam Gazetesi)