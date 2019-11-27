'Şizofrenik vakaların yeri akıl hastanesidir'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Meclis’te bir grup başkanvekilinin AK Parti grup başkanvekiline ‘Bu hanıma haddini bildiriniz’ diyerek imalı bir sataşmada bulunduğunu hatırlattı. Erdoğan, “Bir de orada ‘ulan’ ifadesini kullanıyor. Katar’dan dönerken basın mensupları ‘Şizofrenik vakalarla caddeler dolu. Bu durum ne olacak Sayın Başkan?’ dediler. Ben de dedim ki, ‘Şizofrenik vakalar sadece caddelerde değil, parlamentonun içinde de var’. Önce bu şizofrenik vakaları parlamentodan temizlemek lazım” dedi.

ÖZÜR GEÇİŞTİRME

Sokaklarda başörtülülere, kendi anlayışlarına göre had bildirmeye kalkanların gözaltına alınıp tutuklanabildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Bunlar ise dokunulmazlık zırhına sarılarak bu ifadeleri kullanıyor. Hadi bakalım, dokunulmazlık zırhı olmasa acaba bu şizofrenik vakalar bu adımları atabilir mi? Gidecekleri yer bellidir. O da akıl hastaneleridir. Özürmüş mözürmüş filan bunlar geçiştirme. Yüreği varsa, ‘Benim dokunulmazlık hakkımı kaldırın, hukukta bu mücadeleyi verelim’ desin. Çünkü bunların eskiden gelme alışkanlıkları var. Ama bu alışkanlıkların artık bu parlamentoda yerinin olmaması gerekir...CHP yöneticilerinin bu tavrı bu partinin 28 Şubat zihniyetinden bir milim öteye geçmediğinin işaretidir.” Erdoğan, bunun tartışması bitmemişken Türkiye’nin kendini CHP merkezli bir başka kavganın içinde bulduğunu söyledi. Erdoğan, bir CHP’linin casus filmlerine taş çıkartacak bir senaryoyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelip gizlice kendileriyle görüştüğünün iddia edildiğini anımsatarak, “Külliye milletin evidir. Herkes gibi CHP’lilerin de buraya gelme hakkı vardır” dedi.

İDEAL GENEL BAŞKAN

Son günlerdeki tartışmanın bambaşka bir mecrada cereyan ettiğini ifade eden Erdoğan, ne kadar saçma olursa olsun, CHP’nin halini göstermesi bakımından ibret verici olduğunu kaydetti. Kendisinin Külliye’de bir CHP’li ile görüştüğü iddiasını özetleyen Erdoğan “Şimdi biz bu iddianın neresini düzeltelim bilemiyoruz? Her şeyden önce böyle bir görüşmemiz olmadı. İddia edildiği gibi gizli saklı hiçbir CHP’li yanımıza gelmedi” diye belirtti. “Hiçbir CHP’liye Genel Başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadım çünkü Kılıçdaroğlu’ndan daha ideal bir genel başkan olmaz” diyen Erdoğan, “CHP’nin başında kimin olduğundan bize ne?” dedi. Olmayan görüşmeyi ve olmayan bir konuşmayı ortaya atan gazeteciyi, siciline binaen bir parça mazur görmenin mümkün olduğunu belirten Erdoğan, “Nitekim bugünkü yazısında galiba özür diliyor, bizden de dilemiş, teşekkür ederiz. Peki, bu iddianın üzerine ‘doğrudur’ diyerek adeta tüy diken genel başkanı ne yapacağız?” dedi. Meselenin dallanıp budaklanması üzerine “Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum” diyerek, iddiayı yalanladığını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Buna rağmen kendisi çıkıp delikanlıca ‘hata ettim, özür dilerim’ diyemedi. Zaten bu zatın klasik tarzıdır. Akıl ve izan dışı her türlü iddiayı ortaya atar sonra da ‘hadi cevap ver’ diyerek kenara çekilir. Çünkü yalan, en önemli mesleğidir bu zatın.”

Kılıçdaroğlu’nun, Tank Palet Fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar hep aynı şekilde davrandığını belirten Erdoğan, “Yargıda çıkan kararlar da bu adamı yola getirmiyor. Kendisi CHP’nin başına bir kaset kumpasıyla geldiği için orada kalmanın çarelerini de hep benzer yöntemlerle arıyor” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu arada ‘Külliye’ye gelen CHP’li’ iddiası da ortada kaldı. Yazıyı yazan diyor ki ‘benim haber kaynağım filanca kişidir.’ O kişi diyor ki ‘benim haber kaynağım CHP içinden biridir.’ CHP’liler diyor ki ‘bizden böyle bir iş sadır olmaz.’ İthama maruz CHP’li diyor ki ‘bu kumpas CHP Genel Merkezinde kuruldu.’ İddiayı doğrulayan Kılıçdaroğlu diyor ki ‘öyle demek istemedim.’

REZİLLİK DÖKÜLDÜ

Bunca rezillik ortaya dökülmesine rağmen CHP’li yetkililerin hala bizi suçluyor olmaları da işin bir başka trajikomik tarafıdır. Ve şimdi yeni bir senaryo daha çıktı: Yatta bir aradaydılar. Yatta bir araya gelenler birbirini suçluyor, ‘ben yatta yoktum’ öbürü diyor, ‘ben de yoktum’ öbürü diyor, ‘ben de yoktum.’ Fakat bu iddiayı ortaya atan sayın İnce de diyor ki ‘onlar kendini gayet iyi bilir.’ CHP Genel Başkanı’na düştükleri durumu, çocukları eğlendirmek için söylenen bir tekerlemeyle izah etmeye çalışalım: Komşu komşu, hu hu, oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerde? Ağaca çıktı. Ağaç nerde? Balta kesti. Balta nerde? Suya düştü. Su nerde? İnek içti. İnek nerde? Dağa kaçtı. Dağ nerde? Yandı bitti kül oldu. Maalesef günlerdir televizyon film ve dizilerindeki taht oyunlarını, güç savaşlarını, iktidar kavgalarını, komplo teorilerini gölgede bırakan bir oyun seyrediyoruz.”

SERGİLENEN ŞENLİK

CHP’nin siyaset üretme gücünün, kendi iç kavgalarında sergiledikleri şenlikten ibaret olduğunu tüm Türkiye’nin bir kez daha gördüğünü belirten Erdoğan, “Onurlu bir siyasetçinin yapacağı iş özür dilemek olmalıdır. En başta da milletimizden özür dilemeleridir. CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti” değerlendirmesinde bulundu. “Yeniden hep birlikte ülkemizin gerçek gündemine dönmenin zamanı geldi” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “CHP’liler kendi iç hesaplaşmalarını varsınlar kapalı kapılar ardında gerçekleştirsinler. Bunların parti sözcüleri de bizzat kendileri de hepsinin tek mesleği var, nerede bu sanatı kavramışlarsa; yalan. Yalan üzerine bu süreci inşa etmeye çalışıyorlar. Ama ne olur artık milletin yakasından düşsünler. Bir gün tek parti faşizmine, bir gün emperyalizmin sözcülüğüne, bir gün koltuk kavgasına, bir gün terörist seviciliğine savrulan bir partiden ne köy olur ne kasaba.

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