CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen, haziran ayında Twitter hesabından, bir telefon görüşmesine ait ses kaydını paylaşmış, kayıtlarda Erdoğdu'nun, yeni eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun'un Parti Meclisi'ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca konuştuğunu söylediği duyulmuştu.

Olayın gündem olması sonrasında Erdoğdu, bir açıklama yaparak, yeni eşinden özür dilemiş ve yeni eşiyle birlikte CHP'den istifa etmişti.

AYKUT ERDOĞDU CHP'YE GERİ DÖNDÜ

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, son toplanan Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiye geri döndü.

Erdoğdu, milletvekilleri WhatsApp grubuna da eklendi.

Erdoğdu'nun üyeliğiyle CHP'nin 134 olan TBMM'deki sandalye sayısı 135'e yükseldi.

AYKUT ERDOĞDU'NUN KARIŞTIĞI SKANDAL

Haziran 2022'de CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un evlenmesinin ardından Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu bir takım ses kayıtları yayınlamıştı.

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