05 Haziran 2020 Cuma 08:36 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 08:36

Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, içerde ve dışarda terör destekçiliği yapanlar bir kez daha hortladı.

Amerika'daki protestolar üzerinden Gezi vandalizmine atıfta bulunarak tehditler savuran Piroğlu, halkı açık açık sokağa davet etti. Piroğlu, 'Gezi’nin yarıda bıraktığını bu halk tamamlayacak, yeni bir Gezi’yi bekleyin' dedi.

'GEZİ BİR TERÖR ESTİRMEDİR'

Bu hain ifadeler sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sert tepki gösterdi. Muş, 'Gezi bir vandalizmdir. Gezi bir terör estirmedir. Gezi belediye otobüslerini yakma yıkmadır. Engelli vatandaşın simit tezgahını ters çevirip, vatandaşın dükkanını tuvalete çeviren haydutlardan oluşur.' ifadelerini kullandı..