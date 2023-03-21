Terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan ve terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'ı Türkiye için bir şans olarak gören emekli amiral Türker Ertürk yine tepki çeken ifadeler kullandı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE 1'de konuşan Ertürk, herkesin aklını başına devşirmesi gerektiğini söyledi ve tehditler savurdu.

Ertürk'ün bu açıklamasına sosyal medyadan tepki yağarken, emekli amiralin sicilinin bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.

İslami değerlere karşı tavrıyla bilinen Türker Ertürk, 3. ordu kurmay başkanı tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili için tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olmuştu.

CHP'li Ertürk, terör örgütü PYD'ye de açık destek vermiş, Selahattin Demirtaş'a da övgüler dizmişti.

Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Skandal ifadeler kullanan Ertürk'ü sert ifadelerle eleştirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları:

15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZ HADDİNİ BİLDİRDİ

Sözde amiralle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Hala kendilerini darbe dönemlerinde zannediyorlar. Ancak 15 Temmuz günü milletimiz bunun gibi haddini bilmez insanlara haddini bildirdi. Artık Türkiye darbeciler tarafından yönetilen bir ülke değil.

MİLLETİMİZE PARMAK SALLAMAKTAN VAZGEÇSİNLER

Onun için ekranlara çıkıp milletimize parmak sallamaktan vazgeçsinler. Türkiye artık yeni bir Türkiye. Halkıyla bütünleşmiş Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletinin arasında hiçbir engel kalmamış büyük bir ülke. Büyük ve güçlü bir orduya sahip.

EN AÇIK KANITI!

O açıdan sadece bu değil bu gibi kişilerin yönettiği dönemdeki ordunun neden PKK terör örgütü ile mücadele edemediğinin de en açık kanıtı zaten. 40 yıldır PKK terör örgütü neden başımıza bela oldu? Neden 50 bine yakın insanımızı öldürebildi? Bunların cevabı zaten bu sözde amiralin sözlerinde saklı.

"PKK BUNLARIN ELİYLE BÜYÜTÜLDÜ"

Bu adamlar görev yaptıkları dönemde PKK bunların eliyle büyüdüler, büyütüldü. Şimdi de PYD güzellemesi yapmasından bu hakikat apaçık bir şekilde ortada duruyor. O açıdan artık parmak sallamaktan vazgeçsinler. Artık burası Türk milletinin darbecilerin tankları ile beraber onları bir karanlık çağa ittiği yok ettiği bir Türkiye.

SEÇİM YAKLAŞTIKÇA TEHDİT DOZU NEDEN ARTTI?

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Bu kirli bir dil. Bu vesayetçi bir dil. Darbeci bir dil. Bu dili hiçbir şekilde terk etmiyorlar. Her seçim öncesi tablo istedikleri gibi görünmüyorsa birden tekrar aynı dile sarılıyorlar. Biz 2002'den bu yana bu kullanılan dil ve söylemleri bir araya getirirsek dünya demokrasi tarihine kara harflerle geçecek bir külliyet çıkar ortaya. Öyle ya da böyle bu iktidar gidecek seçimle ya da seçim olmadan nereye koyacaksınız?

Türker Ertürk öyle anlaşılıyor ki yine bu tablonun değişmeyeceğini gördüğü için berbat bir dil. Ama acılı ama acısız... Ne demek o ya?

Sandığı koyacağız halkın önüne halk ne derse o. Demokrasi böyle bir şey. İnanıyorsan ama acılı ama acısız kabulleneceksin.

SERT SÖZLER: FAŞİSTSİNİZ!

Ama acılı ama acısız sandıktan çıkanı kabul etmiyorsan sen o zaman faşistsin! Faşistsin! Böyle demokrasi demokratlık ayağına falan yatmayın faşistsiniz! Bunu ilan edin hepimiz rahatlayalım. Ne demek ama acılı ama acısız gideceksiniz? Ona halk karar verecek sen kimsin ya?

EN BÜYÜK TANIĞI 15 TEMMUZ'DUR

Karanlık bir takım odalarda böyle apoletler göstererek siyasileri korkutma dönemi falan geride kaldı bitti o dönem. En büyük tanığı da 15 Temmuz'dur. Bu halkın neye sahip çıktığına bir bakın. Tekrar o görüntüleri izleyin ondan sonra da aklınızı başınıza toplayın. Ne demek ama acılı ama acısız? O sandıktan çıkanı kabul edeceksin. Demokrasi böyle bir şey. Ama acılı ama acısız kabulleneceksin.

"BUNLAR ASLINDA 28 ŞUBAT'IN DA ARTIKLARI"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı: Biz bu dili biliyoruz. Hiç yabancı değiliz. 12 Eylül hain darbe girişiminde biz bu dili gördük. 28 Şubat'ta bu dili çok iyi gördük. Bunlar aslında 28 Şubat'ın da artıkları. Ama 15 Temmuz'da aziz milletimiz büyük milletimiz meydanlarda bu dilin müsebbiplerini ve kullanıcılarını yerle yeksan ettiler.

Şimdi seçimlere giderken 6'lı masanın özellikle son dönemde marjinal grupları da içine alan ve ısrarla da PKK'nın şubesi olan HDP'yi de içeri almak suretiyle ve millete rağmen burada bir tehdit de var tehdit var şantaj var parmak sallama var. Millete rağmen her şeye rağmen, biz burasını, çünkü pazarlıklar yapıldı koltuk pazarlıkları yapıldı, kendilerinin itiraz ettikleri her şeyi yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar.

MİLLETİMİZ DERSİNİ VERECEKTİR

Milletimiz hain darbecilere nasıl dersini verdiyse inşallah 14 Mayıs tarihinde de bu dile bu dili teşvik edenlere bu dilin yanında duranlara millete parmak sallayanlara Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nın yanında durmak suretiyle oylarıyla dersini verecektir. Ama bu dil devam edecektir bu zihniyet devam edecektir.

"TÜRK ORDUSU İÇİN KARA LEKEDİR"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri: CHP bugüne kadar hiçbir zaman Müslüman Türkiye milletinin iradesiyle iş başına gelmedi. Zaten kurulduğu tarihten 1950'ye kadar seçimler yoktu veya yapılan seçimler açık oy gizli tasnif sistemiyle yapılıyordu. Bundan dolayı halkın iradesi söz konusu değildi.

1950 yılında "Yeter söz milletindir" sloganıyla rahmetli Menderes iktidara geldi.

Menderes'i göndermek için her türlü iş birliğini yaptılar. Zaten 27 Mayıs'ın arkasında da CHP'nin olduğunu bütün tarihçiler de biliyor.

Böyle bir şey olamaz halkın iradesine saygı duymak zorundasınız.

Bizi susturamayacaklar.

Türk ordusu için adeta kara lekedir diye ben addediyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta akla kara belli olacaktır. AK iktidar yine iş başına gelecektir.