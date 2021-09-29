29 Eylül 2021 Çarşamba 14:00 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'deki görüşmesi başladı.

Görüşmede açıklamalarda bulunan ikiliden Putin, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor" dedi.

'SURİYE'DEKİ BARIŞ TÜRKİYE VE RUSYA İLİŞKİLERİNE BAĞLI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" diye konuştu.

Erdoğan, "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" şeklinde konuştu.

'BÜYÜK PROJELER PLANLI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR'

Putin, "Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, "Karabağ'daki iş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur" dedi.

'TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİMİZ SURİYE VE LİBYA'DA BAŞARILI ŞEKİLDE SÜRÜYOR'

Putin, "Türkiye ile iş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına dikkat çekeceği belirtilirken Astana anlaşmalarına uygun şekilde terör varlığına son verilmesine vurgu yapacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Soçi Mutabakatı'nın uygulanmasına dikkat çekeceği bildirildi.

Erdoğan, mutabakatın bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar da gerçekleşiyor. Erdoğan, Putin'e bu konudaki rahatsızlığı da iletecek ve saldırıların engellenmesini isteyecek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ İDLİB

Ankara ve Moskova, 2017'den bu yana İdlib'e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı.

17 Eylül 2018'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi.

Ancak Esed rejimi imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova'da bir araya geldi.

İdlib sorunu son 3 yıldır Türkiye-Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. İki ülke liderleri Erdoğan ve Putin, ilişkilerin önündeki bu engeli aşmak için adeta bir mekik diplomasisi yürüttü. Bu konu Soçi'de yeniden bir araya gelecek olan taraflarca bir kez daha müzakere edilecek.

Bölgesel ve ulusal gelişmeler de değerlendirilecek. Suriye'den yeni bir göç dalgası tehdidi de masada olacak.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Afganistan başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-Rusya ilişkileri gözden geçirilecek.