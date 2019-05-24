'Solan gönüllere can suyu veriyoruz'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü nedeniyle Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin eşleriyle Külliye’deki iftarda bir araya geldi.
Burada konuşan Erdoğan, “Bizim nazarımızda Afrika ve Türkiye, birbirine el uzatan ve kendisi için istediğini karşısındaki için de isteyen iki dosttur. Biz dostumuzu ihya etmek, ihtiyaç duyduğu alanları imar etmek motivasyonuyla hareket ediyoruz. Bugüne kadar Afrika’da yaptıklarımız, ülkemizin insan odaklı dış politikasının eseridir. Türkiye olarak biz, başkalarının bahçelerinden gül koparmak değil, solan güllere can suyu vermek istiyoruz. Köklü geleneğimizden aldığımız bu bilinci, gelecek nesillerimize de aktaracağız” dedi.
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