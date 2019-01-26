'Solun bu ülkeye kargaşadan başka bir şey getirdiği yok'

Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki “Solun, bu ülkeye belediyecilik anlamında kargaşanın dışında getirdiği ve verdiği hiçbir şey yok. Bin bir türlü sıkıntı getirdiler, şehirlere karmaşa getirdiler” dedi. Terörle mücadelede yanlarında sadece MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi bulduklarını belirten Özhaseki, “Bu vatanın, milletin geleceği yani beka meselesinde inşallah beraber olmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Belediyeciliğin Türkiye’de geç başladığını, bu nedenle çeşitli problemlerin meydana geldiğini kaydeden Özhaseki “Kafalarında bir sistem var. Sovyet sosyalist bloka bizi yamamak istiyorlar” dedi.