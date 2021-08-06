Sömürgeciler rahatsız! Fransız basını: Ankara'nın yakınlaşması oyunun kurallarını değiştirebilir

star.com.tr 6 Ağustos 2021 Cuma 10:13 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:15

Türkiye'nin Afrika'daki stratejik hamlelerini sayfalarına taşıyan Fransa'nın Le Monde gazetesi, Ankara'nın Afrika'da artan nüfuzunun endişeye neden olduğunu belirtiyor.



Gazetede yer alan 'Sahel'de artan Türk nüfuzu endişe yaratıyor' başlıklı makalede, 'Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından 27 Temmuz'da yayınlanan bir raporda, "Şu ana kadar Türkiye'nin *Sahel'deki çıkarları esas olarak ekonomik nitelikte görünüyordu' Ancak Ankara'nın bazı Sahel başkentleriyle yakın zamandaki yakınlaşmaları, oyunun kurallarını değiştirebilir.' ifadelerine yer verildi.

Makalede, Temmuz 2020'de Nijer ile Türkiye arasında imzalanan ikili savunma anlaşmasıyla askeri alanda ilk eşiğin aşıldığı belirtilirken, anlaşmaların Nijerya güçlerini terör örgütü Boko Haram'a karşı mücadelede eğitmek ve desteklemek için Nijer'e Türk askerlerinin gönderilmesini, Mali ve Burkina Faso sınırlarının güvenliğinin sağlanmasını da kapsadığı ifade edildi.

ICG analisti Hannah Armstrongan'a göre, söz konusu anlaşma, 'terörle mücadelede doğrudan operasyonel desteğin temellerini atan" bir anlaşma.

Aynı zamanda, Türkiye'nin siyasi etkisinin, Mali'de de yayıldığı belirtiliyor.

TÜRKİYE'NİN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNSANİ YARDIMLARI

Armstrongan, şu anda Ankara'nın etkisinin esas olarak "sağlık hizmetleri, suya erişim ve eğitim alanlarında" yoğunlaştığını belirtiyor. Sahel ülkelerine tahsis edilen kalkınma yardımı, aynı dönemde Avrupa Birliği tarafından enjekte edilen 8 milyarın çok gerisinde, 2014 ve 2019 yılları arasında 61 milyon dolar civarındaydı. Ancak Türkiye karayolu, havaalanı ve hastane altyapısına da yatırım yapıyor. Mali ile ticaret hacmi de 2003 ile 2019 arasında on kat artarak 5 milyon dolardan 57 milyon dolara çıktı.

2011'de Ankara'nın gerçekten zor zamanlar geçiren kıtlığın pençesindeki Somali'ye insani yardım sağladığı hatırlatılırken, diğer yandan Türkiye'nin denizaşırı en büyük askeri eğitim kampının Mogadişu'ya inşa edildiği, güçlü dini şahsiyetlerle sıkı bağlar kurulduğu belirtiliyor.

*Sahel: Afrika Kıtası'nda Sahra Çölü'nün güneyi ile savanlar arasında kalan bölge, kuraklık açısından büyük risk altındadır. Senegal, Çad, Burkina Faso, Mali, Nijerya...

star.com.tr