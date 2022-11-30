Son anket açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFETİN ÖNERDİĞİ SİSTEM UCUBE BİR SİSTEMDİR"

Dağ, muhalefetin anayasa değişikliği metninde önerdiği sistemin ucube bir sistem olduğunu belirterek "6'lı masanın uzunca bir süredir gerçekleştirdiği toplantıların neticesinde ortaya çıkan metin güçlendirilmiş parlamenter sistemi ifade ediyormuş. Dünyaya baktığımızda; parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemini görebiliyoruz. Fakat güçlendirilmiş parlamenter sistem, ilk kez duyduğumuz bir isim. Bir hukuk insanı olarak ben de metni inceledim ve burada Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçileceğini ortaya koymuşlar. Milleti, cumhurbaşkanı seçme yetkisini milletten alma noktasında ikna edemeyeceklerini gördükleri için mecburen böyle bir yola gitmişler. Ancak bu yaklaşımın halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı ile halk tarafından seçilen başbakan arasında da bir meşruiyet ve yetki tartışmasına sebebiyet vereceği açıktır. Bu düzenleme parlamenter sistem düzenlemesi değildir, ucube bir sistemin düzenlemesidir." ifadelerini kullandı.

"PARLAMENTER SİSTEMİN SIKINTILARINI UNUTTURAN AK PARTİ OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muhalefet tarafından eleştirilmesinin hatırlatılması üzerine yaklaşık dört yıldır sistemin iyi noktalarının görüldüğünü vurgulayan Dağ, "Sistemde aksayan yönlere dair bizim de gördüklerimiz var. Bu aksamalar anayasal düzeyde yapılacak çalışmalardan ziyade daha alt seviyede yapılacak düzenlemeler ile giderilebilecek durumlar. Bunları tartışabiliriz. Siyaset, konuşmayı ve uzlaşmayı ortaya koymak demektir. Ancak muhalefet tamamen tartışılmayacak bir noktaya geldiği için diyalog noktasında adım attığını görmüyoruz. Yaşanan birçok süreçler olmuştur ama şunu ifade etmek gerekir ki parlamenter sistemin handikaplarını, sıkıntılarını unutturan da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olmuştur." şeklinde konuştu.

"SEÇİMLER YAKLAŞTIKÇA BAZI FİRMALAR ANKET AÇIKLAMAYACAK"

AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı konusunda sorulan soruya verdiği yanıtta ise Hamza Dağ, "Seçim tarihine uzun bir süre kalmışken anket açıklayan firmaların seçim tarihi yaklaştıkça açıkladıkları anketlerde bir azalma olduğunu göreceğiz. Bizim parti olarak da Cumhur İttifakı olarak da Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan açısından da temmuz ayı itibariyle yükselen bir trendimiz söz konusudur. Muhalefet, AK Parti ve MHP'yi toplayıp geri kalan oyların tamamını kendilerine yazma gibi bir yanlışa düşüyor. Son yaptığımız araştırma partimizin 40-42, Cumhurbaşkanımızın ise 50-52 arasında oy aldığını gösteriyor." açıklamasını yaptı.

"MUHALEFET CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÇEKİNİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yürütülen tartışmaların muhalefetin çekincesinden kaynaklandığının altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir hukuk insanı olarak, Cumhurbaşkanımızın aday olması noktasında hukuki bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Cumhurbaşkanımızın bu sistemde ilk dönemidir. Adaylığı noktasında herhangi bir problem yoktur. Şu anda görevde olan kabine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci kabinesidir. Cumhurbaşkanı da birinci cumhurbaşkanıdır. Bu tartışmayla ilgili olarak erken seçim olması gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır. Muhalefet, cumhurbaşkanımızın halktaki karşılığından çekindiği için adaylığını tartışmaya açmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"6'LI MASANIN ADAYINI MERAK ETMİYORUZ"

6'lı masanın adayının kim olacağı konusundaki tartışmanın hatırlatılması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu görmek istediğinin sorulmasının ardından bu konudaki görüşlerini paylaşan Dağ, "Ortada iki tane gemi var, bir geminin kaptanı belli ve Recep Tayyip Erdoğan. Diğer geminin kaptanı ise belli değil ve cumhurbaşkanı adayları da geminin kaptanı olmayacak. Çünkü 6'lı masada bir güç birliği yok, bir güç savaşı var. Herkes kendi siyasi pozisyonunu artırmaya gayret ediyor. Bizim gemimizin rotası belli, Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyduk. Diğer tarafta ise belirli bir rota söz konusu değil. Bakıldığında ekip noktasında da iki gemi arasında net bir fark var. Bizim ekibimiz belli ve uyum içerisinde çalışıyor. İstişareyi en üst noktada tutan ve değerlendiren lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllarca vesayet kurumlarını ne denli desteklediğini ve belirli bir kitlenin yönetimde olması gerektiği yönündeki düşüncesini biliyoruz. Eğer bugün CHP de demokratik birtakım hamleler yapma yoluna gidiyorsa bu da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Bu tabloda biz, 6'lı masanın adayını merak etmiyoruz. En güçlü adayları kimse Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına onu çıkarsınlar." yorumunda bulundu.

"2023'TEN SONRA BAZI PARTİLER OLMAYACAK"

6'lı masadaki bazı partilerin AK Parti'den ayrılan isimler tarafından kurulmasının hatırlatılması üzerine Dağ, "Şahsi hırslarını akıllarının önüne koyanlar bir süre sonra siyasetten de silineceğini ve 2023 seçiminden sonra Türkiye siyaset tarihinde bu dönemde kurulan birçok siyasi parti olmayacak." dedi.

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YENİ ZAM YOK"

Enerji fiyatlarındaki son durumla ilgili de açıklama yapan Dağ, yeni dönemde elektrik ve doğalgaza da zam olmayacağını dile getirdi.