AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin masasındaki son anketleri paylaşan Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın oy oranındaki yükselişe dikkat çekti.

"TEMMUZ-AĞUSTOS'TAN İTİBAREN TOPARLANMA VAR"

Şu an yapılan bütün anketlerde AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş,"Temmuz-Ağustos'tan itibaren AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda sürekli derlenme, toparlanma ve daha güçlü şekilde hazırlanma durumu var. Proje ve fikir üretme telaşı içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını bire bir çözen bir siyasi hareketiz. Karşımızda muhalefet bloğunda ise maalesef sürekli kafa karışıklıkların olduğu, ortaya çıkarılan mutabakat metni de başta olmak üzere tutarsızlık, çelişkilerin, rövanşist zihniyetin dikkat çekmesi, hala bir aday çıkaramamaları, birtakım hususlar vatandaşta bizim için 'bunlar hazırlıklı, diğer taraf daha adayını bile çıkaramamış' şeklinde düşünmesine yol açıyor." dedi.

"ŞUBAT AYI İÇİNDE SEÇİM BEYANNAMEMİZ ÇIKMIŞ OLACAK"

AK Parti'nin seçim beyannemesine ilişkin son çalışmaları anlatan Kurtulmuş, "Son 1-2 aydır seçim beyannamesi heyetimizi oluşturduk. O daha dar bir grup. Ümit ediyorum ki Şubat ayı sonunda seçim beyannamesi bütünüyle ortaya çıkmış olacak. Her başlıkla ilgili olarak sloglanlar, mottolar ortaya çıkacak. Sosyal medya çalışmaları hazırlanacak. Stratejisi belli olan çalışmalar ortaya çıkacak. Bizim gibi ülkelerin güçlü, iddialı, tarihten getirmiş olduğu kuvvetli birikimi olan ülkelerin mutlaka kendilerine uzun dönemli hedefler koyması lazım." ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ TURDA SEÇİMİ BİTERECEK BİR SONUCA CUMHURBAŞKANIMIZIN ULAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

14 Mayıs seçimleri için "Çok daha rahat bir dönem olacağını görüyoruz. İşaretler bunu gösteriyor" diyen Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anadolu'da birçok ili dolaşıyoruz. İstisnasız her vatandaş yeni bir organize sanayi bölgesine ihtiyaçlarının olduğunu söylüyorlar. Son yapılan anket sonuçları gayet iyi gidiyor. Onun için çalışıyoruz, inşallah birinci turda sayın Cumhurbaşkanımız seçilecektir. Anketler bizim için çok iyi. Özellikle Temmuz'dan sonra sürekli yükselerek devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın oyu partiden yüksek olması zaten kaçınılmazdır. Cumhur İttifakı da Cumhurbaşkanımızı destekleyecekleri için. Biz birinci turda seçimi biterecek bir sonuca Cumhurbaşkanımızın ulaştığını görüyoruz."

"İNŞALLAH HÜDAPAR DA İTTİFAKA KATILIR"

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın genişleme çalışmalarına ilişkin "Bu ittifakın gelişmesi Türkiye'nin lehine olduğu kanaatindeyiz. İnşallah diğer partilerden, HÜDAPAR da bu ittifakın içerisine katılır. Cumhur İttifakı olarak bu istikamette yürüyüşümüze devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.