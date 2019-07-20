Son dakika!.. ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye, Münbiç, F-35 ve S-400 konuları ele alındı.
- DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada , "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştür. Görüşmede ikili meseleler, F35/S400, Suriye, Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alınmıştır" denildi.
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