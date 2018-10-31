Son dönemde milli ekonomiyle tanıştık
Star Şehir Buluşmaları’nda konuşan Star Gazetesi Yayın Yönetmeni Albayrak “Dış politikada olduğu gibi ekonomide de bir politikamızın olması gerekiyor. Son dönemde sıkıntılar yaşıyoruz ama verdiğimiz mücadeleyle bu günleri atlatacağız. Bu dönemi İstiklal mücadelesine benzetiyorum” dedi.
- ŞENER KILIÇ - İBRAHİM IŞIK
Milli iradenin sesi Star Gazetesi yazarlarının ‘Şehir Buluşmaları’ndaki bu ayki durağı doğu ve batıya açılan kapı Malatya oldu. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, aynı zamanda AK Parti Ankara milletvekili olan yazarımız Yalçın Akdoğan, Ahmet Kekeç ve Fadime Özkan, Hilton Otel’de düzenlenen panelde Türkiye’nin ve Malatya’nın gündemini değerlendirdi. Söyleşiye Malatya halkı yoğun ilgi gösterdi. Salonu tıklım tıklım dolduran Malatyalılar Star Gazetesi yazarlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.
MEDYA YAPICI OLMALI
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak konuşmasında devletin dev yatırımları karşısında olumsuz tavır takınan medyayı eleştirdi. Son olarak Başkan Erdoğan tarafından 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’na karşı yapılan olumsuz eleştirileri yorumlayan Albayrak, aynı medyanın bu tutumunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtında da sergilediğini söyledi. Albayrak, Gazi Mustafa Kemal tarafından Yunus Nadi’ye kurdurulan Cumhuriyet Gazetesi’nin Cumhuriyetin savunucusu değil CHP’nin savunucusu olduğunu dile getirdi. Milli duruş sergilemeyen medyanın 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde attıkları manşetlerde hainlere öncülük yaptığını vurguladı.
CİDDİ ADIMLAR ATILIYOR
Albayrak bir soru üzerine Türkiye’nin son dönemlerde milli ekonomiyle tanıştığının altını çizdi. Nuh Albayrak “Ekonomi dış politika bir bütünü oluşturuyor. Görüyoruz ki bu konularda ciddi adımlar atılıyor. Sayın Berat Albayrak’ın enerji bakanı olduğu dönemde milli enerjiyi önemsemeye başladık. Son dönemde de milli ekonomiyle tanıştık. Dış politikada olduğu gibi ekonomide de bir politikamızın olması gerekiyor. Son dönemde sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bu dönemi bir istiklal mücadelesine benzetiyorum. Mücadele edelim ki rahat bir nefes alalım” dedi.
NUH ALBAYRAK: BUNLAR DÜRÜST MEDYA DEĞİL
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak önceki gün açılışı yapılan İstanbul Havalimanı ile ilgili de şunları söyledi: Dünyanın en büyük havalimanı açıldı. İki gündür yazılanlara bakıyorum. Biri hiç bahsetmemiş bir başkası ise ‘Yalnız açılış’ başlığı atmış ancak altında da 50 ülkenin temsilcisinin katıldığını anlatan spot var. Bu nasıl yalnız açılış? Bunlar dürüst medya değil. Biz milli duruşu önemsiyor istiyor ve bekliyoruz. Bunları yapmayanları da eleştiriyoruz. Çünkü Türkiye de güçlü bir lider ve güçlü bir siyaset var.
Star ekibi, panelin ardından Malatya’nın tarihi ve turisttik yerlerini gezdi. Malatya’da alışverişin kalbi konumundaki Şire Pazarı’nı ve el emeği ürünlerin yapıldığı Bakırcılar Pazarı’nı gezen heyet, ardından sanat turu yaptı. Radyo Gramofon Müzesi, Sanat Sokağı Kültür Evi, Fotoğraf Makineleri Müzesi ve Sanat Merkezi’ni de gezen heyet Malatya turunu hayvanat bahçesinde tamamladı.
Fotoğraf Manikesi Müzesi’ni ziyaret eden Star ekibi, burada tarihe tanıklık etti.
YALÇIN AKDOĞAN (MİLLETVEKİLİ - YAZAR)
VESAYETİN SONU GELDİ
AK Parti Ankara Milletvekili ve Star Gazetesi Yazarı Yalçın Akdoğan da Türkiye ve dünya siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: Dünya siyasetinde bir akıl tutulması hali var. Dünyada iç savaşlar yaşanıyor. Suriye de katliam oluyor. Avrupa Birliği susuyor. Türkiye kadar hiçbir devlet sesini çıkarmıyor. Siyasetin amacı iyi bir dünya kurmak olmalıdır. Bunu yapan tek lider medeniyetler ittifakı kuran Başkanımız Erdoğan’dır. Bunun bir örneği de ‘İdlib Mutabakatı’dır. Eğer mutabakat olmasaydı Binlerce kişi de katledilecekti.
15 Temmuz darbe girişimine değinen Akdoğan “İlk defa bir lider insanları tankların uçakların önüne dikti. İlk defa bir lider darbe girişimini püskürttü. Bu halkla liderin buluşmasıydı. Bu da vesayetin sonunu getirdi. Herhangi bir ülkede darbe kalkışması olsaydı yüzyıl kendine gelemezdi. Ekonomik baskılar oldu ama azmimizi kaybetmedik düne karşı daha güçlüyüz. Tankımızı topumuzu insansız hava araçlarımızı ve uydumuzu kendimiz üretiyoruz. Bu büyük aşama” diye konuştu.
AHMET KEKEÇ (GAZETECİ YAZAR)
MERKEL’İN CANI SIKILDI
Kendisi de Malatyalı olan Star Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç kentin doğuyla batının kesiştiği noktada ve kritik bir coğrafi konumda olduğunu söyledi. İstanbul Havalimanı’na gelen tepkileri değerlendiren Kekeç şunları söyledi: Uluslararası ilişkiler esnaf ilişkisine benzer. Kimse karşısına dükkan açılıp müşteri paylaşılmasını istemez. Biz burada havalimanı yaptık. İstanbul Havalimanı Hamburg Havalimanı’nı geride bıraktı. Bu da Merkel’in cebine sıkıntı yaşattı.
300 YILDA BİR LİDER ÇIKTI
Türkiye’nin herhangi bir ülke olmadığını belirten Kekeç “Türkiye bir tarihten geliyor. Bize baktıklarında 500 yıllık bir perspektif ve derinlikten bakıyorlar. Bize karşı tepkiler eski tarih bilincinden kaynaklanıyor. Türkiye son 300 yılda bir lider çıkardı. Sayın Başkan Erdoğan’la gurur duyuyoruz” diye konuştu.
HACI UĞUR POLAT (MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)
HOŞGÖRÜNÜN MERKEZİ
Söyleşinin açılış konuşmasını ev sahibi Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat yaptı. Başkan Polat Star Gazetesi yazarlarını ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Polat, 15 Temmuz’da Malatya’nın milli mücadele sergilediğini ruhuyla hainlerinin ve uluslararası emperyalistlerin karşısında durduğunu dile getirdi: Ülkemizi Suriye gibi Irak gibi yapmak için çok uğraştılar. Bu girişimleri Gezi ile başladı. Bu milleti kendi silahlarıyla vurdular. Başkanımızın meydanlara inin talimatıyla halkımız tarihin akışını değiştirdi. Malatya birliğin beraberliğin ve hoşgörünün merkezidir.
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