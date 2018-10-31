Son dönemde milli ekonomiyle tanıştık

Milli iradenin sesi Star Gazetesi yazarlarının ‘Şehir Buluşmaları’ndaki bu ayki durağı doğu ve batıya açılan kapı Malatya oldu. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, aynı zamanda AK Parti Ankara milletvekili olan yazarımız Yalçın Akdoğan, Ahmet Kekeç ve Fadime Özkan, Hilton Otel’de düzenlenen panelde Türkiye’nin ve Malatya’nın gündemini değerlendirdi. Söyleşiye Malatya halkı yoğun ilgi gösterdi. Salonu tıklım tıklım dolduran Malatyalılar Star Gazetesi yazarlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

MEDYA YAPICI OLMALI

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak konuşmasında devletin dev yatırımları karşısında olumsuz tavır takınan medyayı eleştirdi. Son olarak Başkan Erdoğan tarafından 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’na karşı yapılan olumsuz eleştirileri yorumlayan Albayrak, aynı medyanın bu tutumunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtında da sergilediğini söyledi. Albayrak, Gazi Mustafa Kemal tarafından Yunus Nadi’ye kurdurulan Cumhuriyet Gazetesi’nin Cumhuriyetin savunucusu değil CHP’nin savunucusu olduğunu dile getirdi. Milli duruş sergilemeyen medyanın 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde attıkları manşetlerde hainlere öncülük yaptığını vurguladı.

CİDDİ ADIMLAR ATILIYOR

Albayrak bir soru üzerine Türkiye’nin son dönemlerde milli ekonomiyle tanıştığının altını çizdi. Nuh Albayrak “Ekonomi dış politika bir bütünü oluşturuyor. Görüyoruz ki bu konularda ciddi adımlar atılıyor. Sayın Berat Albayrak’ın enerji bakanı olduğu dönemde milli enerjiyi önemsemeye başladık. Son dönemde de milli ekonomiyle tanıştık. Dış politikada olduğu gibi ekonomide de bir politikamızın olması gerekiyor. Son dönemde sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bu dönemi bir istiklal mücadelesine benzetiyorum. Mücadele edelim ki rahat bir nefes alalım” dedi.

NUH ALBAYRAK: BUNLAR DÜRÜST MEDYA DEĞİL

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak önceki gün açılışı yapılan İstanbul Havalimanı ile ilgili de şunları söyledi: Dünyanın en büyük havalimanı açıldı. İki gündür yazılanlara bakıyorum. Biri hiç bahsetmemiş bir başkası ise ‘Yalnız açılış’ başlığı atmış ancak altında da 50 ülkenin temsilcisinin katıldığını anlatan spot var. Bu nasıl yalnız açılış? Bunlar dürüst medya değil. Biz milli duruşu önemsiyor istiyor ve bekliyoruz. Bunları yapmayanları da eleştiriyoruz. Çünkü Türkiye de güçlü bir lider ve güçlü bir siyaset var.