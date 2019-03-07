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Son düzlükte ağırlık Ankara ve İstanbul’a

31 Mart yerel seçimleri için mitingi programına yoğun şekilde devam eden Başkan Erdoğan, seçim sürecinin son düzlüğü olarak görülen ve kararsız seçmenin de artık tavrını netleştirmeye başladığı son iki hafta Ankara ve İstanbul’a ağırlık vermeye hazırlanıyor.

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GÜNDE İKİ MİTİNGE ÇIKARDI 

Erdoğan, 17 Şubat’tan itibaren de günde iki mitinge çıkardı. Burdur, Isparta, Denizli, Manisa, Muğla, Fethiye, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Yozgat, Tokat, Erzincan, Giresun, Erzurum, Artvin, Ardahan, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun, Bartın, Zonguldak’ta miting yapan Başkan Erdoğan, son olarak Malatya programıyla miting temposunu düşürmeden meydanlarda olmaya devam edecek. 

İKİNCİ KEZ DÖNECEK 

Adayların belirlenmesinin ardından 13 Şubat’ta Ankara Keçiören, Sincan ve Mamak’ta, 20 Şubat’ta da Altındağ ve Etimesgut’ta miting yapan Başkan Erdoğan, meydanlara indikçe tabanda yaşanan toparlanmanın etkisinin daha iyi hissedilmesi nedeniyle Ankara’nın ilçelerine yönelik ikinci turu da seçimler yaklaştığında gerçekleştirecek. 

SON HAFTA İSTANBUL 

Seçmenlerin artık kanaatlerini kesinleştirmeye başladığı dönem olarak öne çıkan seçimlere iki hafta kala özellikle Ankara ve İstanbul’a yoğunluk vermeyi tasarlayan Erdoğan’ın miting programını, son haftayı İstanbul’un ilçelerine ayırarak sonlandırmayı planladığı belirtildi. Meydanlara indiğinde Ankara ile birlikte İstanbul ilçelerde de miting yapan Erdoğan, bu haftaya da İstanbul ilçe mitingleriyle başladı. İstanbul’da dört ilçede miting yapan Erdoğan, seçimlerde son haftaya girildiğinde yine İstanbul’a ağırlık verecek. Gidemediği ilçelere gidip, kritik gördüğü ilçelerde ise ikinci mitingi gerçekleştirecek. 

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