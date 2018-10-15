Son insanlı savaş uçağı F-35

Uluslararası Vuslat Platformu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Abant Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen “Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası Konferansları” devam ediyor. Konferansın “Savunma Sanayinin Önemi ve Dünyaya Nizam Vermedeki Gücü” konulu oturumunda sunum yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve TEKNOFEST kapsamında yapılan çalışmalar ile milli teknoloji hamlesi konularına değindi.

1950’LERDE YOK EDİLDİ

Bayraktar, bugünün havacılığının ilk ortaya çıktığı 1900’lü yılların başında Osmanlı Devleti’nin buna çok merak saldığına işaret ederek “Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş’un büyük kahramanlık göstererek yaptığı uçaklar 1950’lerde yok edildi. O dönemdeki bu ivmeyi yakalamışken devam ettirecek olsak, dünyada Türkiye ilk 3 uzay gücünden biri olacaktı. Bugün Mars’ta uydumuz var mı onu konuşuyor olacaktık. Türkiye’nin almaya çalıştığı F-35 uçaklar, üretilecek en son insanlı savaş uçağı. Bundan sonra hepsi insansız olacak. 5 jenerasyon jet yapılmış. 1900’lerden itibaren insanoğlu 100 sene boyunca bütün birikimi ile en son bunu yapmış” diye konuştu.

SESTEN HIZLI OLACAK

Türkiye’nin daha önce dışarıdan İHA ve SİHA almak istediğini ancak alamadığını hatırlatan Bayraktar, “Türkiye, İHA ve SİHA’ların silahlı kuvvetlerde kullanımı anlamında ilk 3’tedir, teknolojik gelişmişlik anlamında ilk 4-5’tedir. TSK dünyada en fazla yoğun operasyon yapan ordulardan biridir. Türkiye’nin yurt dışına sattığı ilk uçak, milli İHA’lardı ama şimdi büyükler de yakında teslim edilecek. Biz konuşurken 15-20 tanesi havada. İnşallah sonraki hedefimiz de insansız savaş uçağı. Bir anlamda gelecekte yapılacak bütün savaş uçakları insansız olacak. Ses hızına yakın ya da üzerinde kabiliyetlere sahip bir uçak olacak. Onun da 2023’den önce semalarımızda uçuşuna başlayacağız.