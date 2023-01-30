Son seçim anketi yayımlandı! Başkan Erdoğan en yakın rakibini 4'e katladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs'a alınmasının ardından gözlerin çevrildiği 6'lı masadan halen aday ismi çıkmadı. İç hesaplaşmalar, HDP ortaklığı, bireysel açıklamalar ve belirsizlik nedeniyle hızla oy kaybeden 6'lı masanın bu durumu seçim anketlerinde de kendisini göstermeye başladı. Son seçimlerde başarılı seçim tahminleri ve nokta atışı puanlamaları ile dikkat çeken OPTİMAR'ın 2023 için son seçim anketi çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

"Türkiye'nin Nabzı" başlığıyla aylık olarak gerçekleştirdikleri seçim anketini OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir ile konuştuk. Son 12 aylık seçim anketlerinin neticesini Sabah ile paylaşan ve değerlendiren Daşdemir farkın iki yönlü olarak hızla açıldığını aktardı.

İşte OPTİMAR'IN 2023 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili mücadesi için gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçları...

BAŞKAN ERDOĞAN EN YAKIN TAKİPÇİSİNİ 4'E KATLAMIŞ DURUMDA

Seçim anketinin en çarpıcı sonucu aday olması beklenen isimlerin oy oranları ve bu isimlerin aralarındaki fark. Aday ismi ile yapılan anketlere göre "Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?" sorusuna yüzde 42,1 gibi ezici bir oranla Başkan Recep Tayyip Erdoğan cevabı verilirken Erdoğan'ın en yakın takipçisi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu neredeyse 4'e katladığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı 10,5'te kaldı.

LİSTEDEKİ TÜM MASA ADAYLARINI TOPLASAK BİLE ERDOĞAN'IN 10 PUAN GERİSİNDE KALIYORLAR

Aynı soruda oluşan tablonun çarpıcı yönü ise şu; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı listede 6'lı masa içerisinde yer alan tüm isimlerin toplam oy oranı bile 33,8'de kalıyor.

ERDOĞAN'I AŞACAK SÖYLEM GELİŞTİREMEDİLER

Hilmi Daşdemir bu sonuçlar ilgili yaptığı değerlendirmede "Erdoğan 20 yıllık iktidarından sonra hala yüzde 40-50 bandında bir yerde olması muhalefetin aslında bir ismi öne çıkaramadığı ve Erdoğan'ı aşacak bir söylem geliştiremediğinin göstergesi" ifadelerini kullandı

ADAYLIK İÇİN PARTİLERE OLAN GÜVEN

Son seçim anketindeki diğer bir soru ise çıkacak adayı yalnızca partilerin belirlemesi durumunda vatandaşın kime güveneceğini irdeledi. "Hangi partini adayını seçerdiniz?" sorusunun cevabı da AK Parti oldu.

SADECE CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50 SINIRINDA

Yüzde 41,1'lik aday güveni yoklamasını yüzde 23,6 ile CHP takip etti. Kendi adayını çıkaracağını söyleyen HDP de yüzde 9,8'de kaldı. MHP'nin de aday güveni oylamasında yüzde 8'lik bir oy oranı bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın Başkanlık seçimleri için yüzde 49,1'i yakalamış olması dikkat çekiyor.

AK PARTİ 12 AYIN ZİRVESİNDE; CHP VE İYİ PARTİ HİÇ GÖRMEDİĞİ ORANLARA DÜŞTÜ

"Türkiye'nin Nabzı" araştırmasında son verilere göre AK Parti pandemi ve küresel krizin etkilerini azalttıkça oylarını arttırdı. Son 12 ayın en yüksek rakamlarını gören iktidar partisinde oy oranı yüzde 41.1 olarak dikkat çekti.

CHP'DE KEMİK KİTLE MASALI BİTTİ; 25'İN ALTI GÖRÜLDÜ

Yakın siyasi tarihte söylenegelen "CHP'nin kemik kitlesi yüzde 25'tir" klişesi de hem parti içi çekişmeler, hem de 6'lı masanın kötü performansı nedeniyle ilk kez kırılmış görülüyor. CHP hem son 1 yılın en düşük oy oranlarını gördü hem de yüzde 25'in altına düşerek yüzde 23,6'ya gerilemiş oldu.

"CHP TIKANDIĞI NOKTAYI GÖRÜP SİYASİ KURGUYA SOYUNDU"

Hilmi Daşdemir: CHP kendi markasıyla yüzde 26'yı geçemeyeceğini çok net olarak gördü. Ne yaptı o zaman HDP'yi biraz öne çıkararak oraya oy kaymasını stratejik olarak kurguladı.

Buna karşılık MHP'ye yapılan parçalama operasyonu ki o da küreselci bir operasyondu. O parçalanma operasyonunda da bir parti oluşturuldu.

MİLLET RUH KÖKLERİNDEN ÇIKMAYAN İKTİDAR ŞANSI TANIMIYOR

Siyaset pozitif söylemle ilerleyen bir şey. Umut vadedemiyorsanız toplum size iktidar şansı tanımıyor. Tayyip Erdoğan'ın buradaki farkı umut vadeden bir pozitif söyleme sahip olması. İçinden çıktığı gelenek açısından bakıldığında Erbakan'ın Konya'dan yola çıkarken neydi? Bu milletin ruh köklerinden çıkma ülküsü vardı. Milletle savaşan değil değerlerine sahip çıkan bir liderlik vizyonu görüyoruz Erdoğan'da.

2023, 2053, 2071 gibi vizyonları var. Bu muhalefette hiç oldu mu? Olmadı. Tek söylem "Erdoğan gitsin." Temel olarak bakıldığı zaman parçalı bir sistem önerisi. Biri umut vadediyor. Diğeri söylem dahi geliştiremiyor.

İYİ PARTİ GÜZELLEYİCİLERİNİN İŞİ ZOR

İYİ Parti'yi Haziran ayında yüzde 22'lerde gösteren anket firmaları bu oranları bir süre sonra 14-15'lere kadar çekmişti. Ancak 10-11 bandında seyreden İYİ Parti'nin de son 12 aylık periyotta ilk kez bu barajdan aşağı düştüğü ve bir anda yüzde 2,8'lik çakılma ile yüzde 8,1'e çekildi.

"İYİ PARTİ ÜLKÜCÜ KÜRESELCİ BİR PARTİ"

Hilmi Daşdemir: Aslında küreselci bir parti oluşturuldu ve İYİ Parti'nin bu çizgi içerisinde ülkücüler olsa da ana yapı küreselci bir parti şeklinde kurgulandı. Bugün en liberal söylem İYİ Parti'de. Akşener'in kendisi "Bizim ideolojimiz yok" diyor. "Biz melez bir partiyiz" diyor. Bir ülkücü için en büyük hakaret aslında bu tanımlamadır. Çünkü ülkücülük Türklükten neşet eden bir kavramdır. Burada Türklük ve İslam'ı da ayıramazsınız. Bazı kafatasçılar farklılaştırsa da "Türk Müslümandır, Müslüman da Türk'tür" İsmet Özel'in kavramsallaştırdığı bir deyimdir bu.

"LGBT'NİN ATEŞLİ SAVUNUCULARI DA, ÖCALAN'A EV HAPSİ İSTEYEN DE İYİ PARTİ'DE"

İYİ Parti için bu böyle. Bir gerçeklik olmadığı halde küreselciler açısından daha kullanışlı olduğunu da görüyoruz.

1- Öncelikli olarak LGBT'yi en ateşli olarak savunan Genel Başkan Yardımcısı İYİ Parti içerisinde mi? Evet

2- Öcalan'a ev hapsini savunan kişi İYİ Parti'de mi? Evet.

"Kişisel görüşler partiyi bağlamaz" deyip çıkıyorlar. Parti içinde en önemli koltukları işgal eden bir genel başkan yardımcısı ise bunları söyleyenler partiyi bal gibi ilgilendirir.

İYİ PARTİ'NİN OYU OPERASYONEL OLARAK ABARTILIYOR, SONRA BALON SÖNÜYOR

İYİ Parti'nin oyu çok abartılıyor. Öncelikle bunu söylemeliyim. 2018 seçimi öncesi İYİ Parti'yi yüzde 22 gösteren açıklamalar vardı. Biz o dönemde de yüzde 8 çıktığını belirtmiştik. Neticede seçim geldi ve biz haklı çıktık. İttifaklardaki sonuçlarda Türkiye'de nokta virgül tutan, Millet İttifakı'nda binde 1 yanılmamız vardı. Bu da bizim doğru yöntemlerle anket yaptığımızı gösteriyor.

Mesleki olarak bu türden farklı amaçlarla yayınlanan operasyonel sonuçları gördüğümde mesleki olarak endişe duyuyorum.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?

OPTİMAR kamuoyu yoklamasında katılımcılara "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yönelttiğinde yüzde 49.6 "Ekonomi" cevabını verdi.

VATANDAŞ "ÇÖZÜM YİNE AK PARTİ'DE" DİYOR

Seçmen aynı sorunun ardından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin en önemli sorunu olarak belirtmiş olduğunuz sorunu sizce hangi parti çözebilir?" sorusuna ise ezici bir çoğunlukla AK Parti cevabını verdi. Türkiye'nin sorunlarını çözmede AK Parti'ye olan güven yüzde 37,5 ile zirvede yer alırken en yakın takipçisi CHP ile arasında 15 puandan fazla fark oldu ve CHP bu alanda da yüzde 21,3'lerde kaldı.

Daşdemir yaptıkları kamuoyu yoklamalarından edindiği izlenimleri ve değerlendirmelerini şu şekilde paylaştı:

6'LI MASA DAĞILACAK MI?

"BU SÜRDÜRÜLEMEZ İLİŞKİYE MAHKUMLAR"

(CHP ve İYİ Parti'nin diğerleri olmadan devam etmesi – İttifakın dağılması – 6'lı olarak devam etmesi ihtimalleri)

Seçime az bir zaman kaldı. Süreç açısından bakıldığında bir yerde uzlaşmaya mahkumlar. Diğer taraftan bakıldığında bunun çok sürdürülebilir bir tarafı da yok. Bu şekilde ifade edince birbiriyle çelişen şeyler söylemiş gibi oluyor ama şimdi yönetimde istikrar en önemli hususlardan biridir. Babacan ve Davutoğlu'nun 'eşit yönetim hakkı' formülünü nasıl izah edecekler topluma? Bu toplum istikrar ister. Toplum ne diyor? En önemli sorunum ekonomi diyor. Ama Kim çözer diye sorduğumuzda da AK Parti diyor. Bu umut ve istikrar vadetmenin neticesidir.

"MASADA YENİ ÖNDER SAV'LAR VAR; KENARA ATILACAKLAR"

Yarın kazanma ihtimalleri düşük ama kazanırlarsa Önder Sav gibi kenara konacaklarından eminim. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Geçmişte Önder Sav'ı Baykal'a kumpas sonrasında kullandı. Baykal ile arası açılmıştı. Önder Sav Baykal ile birlikte çok önemli bir isimdi. Onsuz bir CHP düşünülemezdi bundan 15 yıl önce. Kullandı sonra da bir kenara attı. Önder Sav nerede şimdi? Yok.

ENANİYETLERİ YÜZÜNDEN BUNLARI GÖRMÜYORLAR

İşte Kemal Bey bunları yaptı. Yarın da yapacak. Bunları görmüyorlar. Çünkü o enaniyeti 'Efendilerine, emparyalist güçlere hizmet' noktasında gözlerinin hırsla kinle bürünmüş olması. Bunun başka türlü izahı yok. Neticede karar verecek olan Türk Milleti. Bu karar açısından bakacak olursak da Kılıçdaroğlu dışında bir isim öne çıkamıyor. Evet 1 yıldır Kemal bey tedrici olarak bunu bir noktaya getirdi. Kuvvetle muhtemel aday olacak.

"TEK ADAMLIK SÖYLEMİ BOŞ; ANAYASAL DÜZLEMİŞ DIŞINA ÇIKANLAR EŞİT İMZA YETKİSİ İSTEYENLER"

Erdoğan'a milletin verdiği bir yetki var. Bana verdiğin sözler var yaparsan oy veririm yapmazsan vermem diyor. Bunu tek adamlıkla yaftalamanın bir anlamı yok. Anayasada olmayan bir yetkiyi alarak yapmıyor bu görevi. Tam aksine Babacan ve Davutoğlu gibi anayasal hiçbir dayanağı olmadan bir yetki aramıyor. Ne diyorlar 6'lı masada? "Biz yönetimde eşit hakka sahip olacağız" diyorlar. Nereden? Ne hakla? Onların altın hisseleri mi var?

PARLAMENTER SİSTEM SOKAKTA YOK

Parlamanter sistem vaadi kimsenin umurunda değil. Sokakta hiçbir karşılığı yok. Başkanlık sistemi istikrar ihtiyacından çıktı. Uyum yasaları henüz çıkmadığı için hala birtakım sıkıntılar var. Ama Türkiye kendi haline bırakılmadı. 15 Temmuz'lar başka girişimler derken sıkıntılar yaşadı. Kovid-19 salgını yaşadı dünya. Kapanmalar olmasaydı bu süreçte Türkiye daha başka bir ilerleme de kat edebilirdi.

TOPLUM ERDOĞAN İLE 'LİDER ÜLKE' HAYALİNİN GERÇEKLEŞECEĞİNİ GÖRDÜ

2011'den bu yana Türkiye'deki dış politika vizyonunu algısını ölçmeye çalışıyoruz. Mesela 2023'te Türkiye'yi nerede görmek istiyorsunuz diye sorduğumuzda yüzde 50'ler civarında aldığımız cevap "Bölgesinin en güçlü, dünyanın ilk 10 ülkesinden birisi" gibi bir sonuç çıkıyor. Bu da bize bir şeyi işaret ediyor. Türkiye imparatorluk bakiyesi bir ülke. Batıyı da rahatsız eden bu. Türkiye ayağa kalkarsa emperyal hegemonyamız yıkılır endişesi. O yüzden Asala'yı çıkardılar bir dönem. FETÖ bir taraftan önü açıldı, ılımlı islam diye onu palazlandırdılar. PKK'yı bir taraftan hareketlendirerek bir şeyler yapmaya gayret ettiler. Bunda da belli ölçüde başarılı oldular. Hem FETÖ'nün çalıp çırptığı heba olmasına neden olduğu kaynaklar, bir yandan PKK ile mücadeleye harcanan kaynaklar olarak bakıldığında Türkiye bunlar olmasa bir bu kadar daha olurdu. PKK ve FETÖ ile kol kola gezenler bunları görmezler. Sorunların temelini AK Parti olarak görmeye ve göstermeye çalışırlar. Ama bunlar açık ve net şekilde önümüzde duruyor. Bunlar kripto Ermeni örgütlerdir. Erdoğan'ın neden önünü açmadı müesses nizam işte bu gerçeklikler yüzünden. Bunları yok sayarak bir yere varamazsınız.

KÜRESELCİLER VE "YERLİ-MİLLİ" OLANLARIN SEÇİMİ

Bu seçimin küreselciler ile o dalga geçtikleri 'Yerli ve Milli' olanın arasında yapılacak bir tercihle belirlenecek diye düşünüyorum.