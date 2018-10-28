Son zirvenin sürpriz gündemi: Ahlat Köşkü

Başkan Erdoğan ve Bahçeli zirvesinde gündeme gelen Ahlat Köşkü, Bahçeli’nin 2012 yılında attığı, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde yeni bir “Cumhurbaşkanlığı Köşkü” için ne dersiniz?” tweet ile gündeme gelmişti. Bahçeli, Sultan Alparslan’ın Malazgirt savaşı için otağını kurduğu yere bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılması önerisini Başkan Erdoğan’la Anayasa değişikliği gündeme geldiğinde yaptığı ilk görüşmede dile getirmişti.

MİLLİ PARK İLAN EDİLDİ

Başkan Erdoğan, Bahçeli’nin kendisine “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır” dediğini vurgulayarak, “Çünkü otağı Sultan Alparslan oraya kurdu. Biz de vârisleri olarak inşallah oraya böyle bir otağ kuralım” dediğini aktarmıştı. Başkan Erdoğan bu öneri üzerine valiyle ve belediye başkanıyla “Bin 71 metrekare oturma alanı olan” bir alan için görüşme yapmıştı. Başkan Erdoğan, Muş’ta 26 Ağustos’ta yapılan Malazgirt Zaferi programında Bahçeli’nin önerisiyle başlayan sürece ilişkin bilgi vererek, Ahlat’ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacaklarını söyledi. Erdoğan, Malazgirt Meydan Savaşı’nın yapıldığı alanın da milli park ilan edildiğini belirtmişti.

SELÇUKLU MİMARİSİYLE

Bitlis’in Ahlat ilçesine yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Ahlat Belediyesi’ne ait Van Gölü kıyısındaki 32 bin metrekare arazinin 10 bin metrekaresi tahsis edildi. Belediye tarafından yapılan projelendirme kapsamında Selçuklu mimarisiyle inşa edilecek köşkün inşaatının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Erdoğan’ın MHP lideri Bahçeli ile gerçekleştirdiği son zirvenin sürpriz gündeminin de Ahlat Köşkü olduğu öğrenildi. Başkan Erdoğan’ın, köşkün projelendirme ve yapımına yönelik gelinen aşama hakkında MHP liderine bilgi verdiği belirtildi.