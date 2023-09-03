Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kerkük'teki olaylar) Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkmenlerin haklarının korunması, Irak politikamızın ana politika unsurları arasında yer alıyor. Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Nükleer anlaşma müzakerelerinin devam etmesini önemli buluyoruz. Burada da kendilerinden bilgi aldık. Ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Kerkük'ün huzur ve istikrarı Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına etki ediyor. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kerkük) Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği basın toplantısında, "Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Suriye konusunu ele aldık. Güvenlik konusunda Türkiye'nin endişelerini ele aldık. Ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyorum. Diplomasi yoluyla hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin terörizm, mülteciler ve sınır güvenliği gibi konuları çözülebilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği basın toplantısında, "30 milyar Euro ticaret hacmi var. Bu ticaret hacmini ekonomik alanda artırmayı hedefliyoruz. İlim, teknoloji, enerji, turizm, kültür ve spor gibi birçok alanda işbirliğini vurguladık" dedi.