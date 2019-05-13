Sonuna kadar milli irade

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı’nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı’na katıldı, önemli mesajlar verdi:

İSTANBUL SEÇİMİ: İstanbul’un ve diğer 80 vilayetiyle tüm Türkiye’nin ihtiyacı, darbe çığırtkanlığı yapanlar değil, 15 Temmuz’da işte burada olduğu gibi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletin bizatihi kendisidir. Kazanı kaynatıp sandıklardan oyu çalanların üste bir darbe tehdidinde bulunmalarına İstanbul halkı 23 Haziran’da inşallah gereken cevabı verecektir. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Parlamentosunda kazanı kaynatıp oradan darbeye çağrı yapanlar bu ülkede kimlerdir?

23 HAZİRAN: Millet gereken dersi 23 Haziran’da verecektir. Dağdan talimatlar geliyor. Terörist başlarının kimlerle beraber olunması gerektiğini isim vererek CHP’nin adayıyla beraber olmanız gerektiğini ta oradan söyleyenlerin kimler olduğunu herhalde televizyonlardan izliyorsunuz. Sandıklardan oyları çalanlarla milletin bir arada olacağına zerre kadar ihtimal vermiyorum.

ŞEREF PAYESİ: Yüksek Seçim Kurulu da işte bunların hepsini tek tek tespit etmek suretiyle belirlemiş ve böylece iptale gidip 23 Haziran’ı da seçim tarihi olarak belirlemiştir. Demokrasinin işlemesine katkıda bulunduğumuz, bu yönde alınan kararı da saygı ile karşıladığımız için suçlanıyorsak, bu bizim için ancak şeref payesi olabilir.

MİLLETİN YANINDAYIZ: Milli iradeyi, demokrat postu altındaki faşist ruhlu tek parti özlemcilerinin hezeyanlarına biz kurban vermeyeceğiz. Milli irade bizim her şeyimizdir, sonuna kadar savunacağız. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine kullanışlı ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu demokrasi nasipsizleri ne yaparsa yapsın, ne derse desin umursamayacak ve sonuna kadar milli iradenin, milletin sandığın yanında yer almasını sürdüreceğiz.

YANLIŞ YOLDALAR: İşte görüyorsunuz, bunlar o kadar şirazeden çıktı ki şimdi statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. FETÖ’nün uşağı durumunda olan kişilerin sloganlarını tribünlere pankart olarak asıyorlar. Bunlara asla geçit vermeyeceğiz. Bunlar yanlış yolda ama bunu biz düzelteceğiz. Bu statları biz yaptık biz. Kapalı spor salonunda beyefendinin 23 Nisan’daki sloganvari ifadelerini orada insanlara söylettiriyorlar. Bunların hepsi kayda giriyor. Gereğini biz de yapacağız. Bunlara eyvallah diyemeyiz.

DALKAVUKLUK: Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz? Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz. Sanatıyla konuşan sanatçıları da biz baş göz ederiz, onlar için de elimizden gelen ne varsa onu yaparız.”

KURTARMALIYIZ: Milletten alamadıkları yetkiye, tehditle, baskıyla, zulümle, gerektiğinde doğrudan can alarak sahip olmaya çalışan bu zihniyetin kalıntılarına hala rastlıyoruz. Üstelik bunların sadece darbe çığırtkanlığı ve teşebbüsüyle kalmayıp, milletimizin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği hak ve özgürlüklerini de ellerinden almaya çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü bunların demokrasi yaldızını kazıdığınız zaman, altından katıksız bir despotizm, katıksız bir medeniyet düşmanlığı çıkar. Ülkemizi işte bu zihniyetin elinden tamamen kurtarmakta kararlıyız.