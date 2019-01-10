'Sonunuz geldi'
Erdoğan: Tüm FETÖ’cülere sesleniyorum artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz atacak adımınız kalmadı. Eninde sonunda elebaşınız da gelecek. Hemen her gün farklı ülkelerden FETÖ’ye operasyon için teklif alıyoruz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda açıklamalarda bulundu. Enflasyon eleştirilerinden naylon poşet uygulamasına, seçimlerden şehirciliğe ve FETÖ’ye kadar bir çok konu hakkında önemli açıklamalar YAPAN Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bu sempozyumun 31 Mart seçimleri öncesi gerçekleştiriliyor olmasını çok isabetli buluyorum. Bilimin ışığıyla aydınlanmamış yolların nereye çıktığını kestirmek çok zordur. Bu sempozyum geleceğe yakılmış bir ışıktır aslında. Türkiye son 5 yıllık dönemde tarihi hadiseleri üst üste yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş bunlardan birisidir. Osmanlı döneminde Meşrutiyetin ilanıyla başlayan Cumhuriyetin ilanıyla başlayan yönetim şekli arayışımız çok partili dönemde de sürdü. Koalisyon döneminin çok ağır maliyeti oldu.”
ORTALAMA ENFLASYON
“3 dönem hariç hepsi koalisyon. Son 30 yılda 14 yılının enflasyon ortalaması 70,3. Şu anda muhalefete bakıyoruz enflasyonun en yüksek olduğu dönem şu andaki iktidarın dönemidir. 1989 enflasyon 64,3. 1990 enflasyon 60,4. 1991 enflasyon 71,1 ANAP dönemi, DYP-SHP enflasyon 66. 1993 71,1 DYP-SHP. 1994 enflasyon 120,3 DYP-SHP. 1995 enflasyon 76,1 DYP-SHP. 1996 79,8 Refah-DYP, 1997 enflasyon 99,1 ANAP-DSP, 1998 enflasyon 69,7 ANAP-DSP, 1999 68,8, 2000 enflasyon 39, 2001 68,5 enflasyon, 2002 enflasyon 29,8. Bundan sonra hep tek başına bizim iktidarımız. Enflasyon ortalamamız 9,54. Ana muhalefet çıkıyor en yüksek enflasyon AK Parti iktidarı döneminde olmuştur diyor. Yalan üzerine siyaset, yalan üzerine yerel yönetim kurulu olduğu zaman çöp, çukurdan kurtulamazsınız. İstanbul’a belediye başkanı olduğum zaman CHP zihniyetinden almıştım.”
İZBAN’DAKİ GREV
“İzmir’de İZBAN’daki grevi, baktık çözemiyorlar, biz 2 ay erteledik. Eskiden sadece kağıt üzerinde kalan güçler ayrılığını, gerçek anlamda hayata geçiren bir yapı ortaya çıkardık. Türkiye’nin yeni yönetim sistemine geçme kararı çok ağır bir dizi krizin ardından ortaya çıktı. Gezi ile sokaklar, 17/25 ile hükümeti, çukur eylemleri ile ülkemizin birliğini, 2015’te siyasi istikrarımızı, Suriye ve Irak kaynaklı tehditlere bu süreçte maruz kaldık. 15 Temmuz darbe girişimi bize derhal harekete geçmemiz gerektiğini gösterdi. MHP ile vardığımız uzlaşma ile bu değişimi tescil ettirdik. Ülkemizin huzurundan ve istikrarından rahatsız olan çevreler de boş durmadı. Bu defa ekonomik saldırı ile karşı karşıya kaldık. Bu saldırıyı da kısa sürede bertaraf ettik. Her kesime yönelik destek programlarını hayata geçirdik. Suriye başta olmak üzere ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında yok etme politikamızı yürütüyoruz. Son 16 yılda ülkemizi getirdiğimiz seviye, yeni yönetim sistemimizin imkanları, saldırılara karşı daha etkin karşı koyabilmemizi sağladı.”
DÜŞMAN İÇİMİZDE
“İçeride ve dışarıda pek çok nifak odağına karşı geceli gündüzlü mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim için asıl düşman içimize sızdırılmış düşmanlardır. Son zamanlarda bunlardan en alçağı olan FETÖ’nün saldırısına maruz kaldık. FETÖ’nün hamlelerini milletimizle birlikte durdurmayı başardık. 17/25 Aralık’ta biz mücadele çağrısı yaptığımızda bu konuyu günlük siyasetlerine meze etmeye kalktılar. Bazılarına 15 Temmuz bile yetmedi.”
AKILALMAZ YÖNTEM
“Örgüt mensupları davaları uzatmak, devlet görevlilerini yıldırmak için akılalmaz yöntemlere başvuruyorlar. Terör örgütleri için her seçim bir umut haline dönüştü. Ülkemiz içindeki ve dışındaki FETÖ’cülere sesleniyorum artık sonunuz geldi, artık atacak adımınız kalmadı. O FETÖ elebaşı da eninde sonunda gelecek. Hepsini adaletin karşısına çıkaracağız, topluyoruz. Bunların yaptığı iş mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor. Korkunun ecele faydası yok. Yaptıkları ihanetin bedelini ömürleri boyunca ödeyecekler. Milletimiz 31 Mart’ta arkasında FETÖ gölgesi bulunanlara gereken cevabı vereceğine inanıyorum.”
BU DEMOKRASİ DEĞİL
“Bizim beldede bizim amca oğlunun kazanması lazım Ankara’dan İstanbul’dan göç yapalım. Böyle bir şey olamaz. Bu işgalin farklı bir türüdür. Bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımız ile de daha yakın takibe alacağız. Bunun adı demokrasi değildir. Olmaz böyle şey. Kim oralarda yaşıyorsa seçimi onlar yapsın neticesine de herkes katlansın. Bunlar doğru şeyler değil.”
DÜNYANIN 13. BÜYÜK EKONOMİSİYİZ
Başkan Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nce (MÜSİAD) bir otelde düzenlenen Vefa Gecesi programına katıldı. Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar toplamaya çalışanlara inat ülkenin ufkunu aydınlatmak üzere gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık. Dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık” dedi. Türkiye’nin uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürdüğünü anlatan Erdoğan, “Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı. Satın alma paritesine göre, bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız” diye konuştu.
ŞEHİR DEMEK MEDENİYET DEMEK
“Şehir demek medeniyet demektir. Medine şehir medeni de şehirli anlamına gelir. Bazıları medeniyeti sadece fiziki yapı ve kültürel iklim olarak görür. Halbuki medeniyetin özünde inanç ve ahlak vardır.Uzunca bir süredir tüm yerleşim yerlerimizde yatay mimari konusunda ısrar ediyorum. Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Deniz kenarlarını orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor oraya dikey mimari yapayım oradan da malı götüreyim yapılan iş bu. Doğa şöyle olmuş böyle olmuş umrumda değil. Bize de örnek veriyor Manhattan şöyle, batsın senin Manhattan’ın. Çevre ve Şehircilik Bakanıma da söylüyorum kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın yıkmaksa yıkacağız. Öyle eserler ortaya koyalım ki torunlarımızın torunları o eserleri görsün.”
KENEVİRİ SÖKÜP ALDILAR
“Sıfır Atık Projesi konusunda yerel yönetimlerin çok çok kararlı ısrarlı olması gereğini savunuyorum. Son zamanlarda biz bu plastik poşetler bunun benzeri birçok ürünlerle ilgili olarak savaş başlattık. Anacığım evde file dokurdu giderdik alışverişi yapardık gelirdik. Bunlar kenevirden yapılıyordu. Keneviri yok ettik. Kenevirden atlet dokurlardı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden Rize’mden keneviri söküp aldılar. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Şimdi yeniden bu alanda Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor. Yeniden üreteceğiz. Arkadaşlara dedim ki “31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım. Biz asla naylon poşet kullanmayacağız.”
ERDOĞAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Başkanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının, demokrasinin işlerliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Türk basını, ne yazık ki demokrasimizin kesintiye uğradığı, hak ve özgürlüklerin askıya alındığı vesayet dönemlerine çok ciddi baskılara ve mağduriyetlere uğramıştır. Son 16 yılda ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.
KÜLLİYE'DE BAKAN AKAR'I KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı olan görüşmede, ABD heyeti ile yapılan görüşmeler ve Suriye’ye yapılacak operasyon konuşuldu. Ardından Erdoğan, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ı da kabul etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile bugün saat 17.00’de Külliye’de bir araya gelecek.
AKAR ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ
Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konuları, Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında ele alındı.
Erdoğan Diyanet heyetiyle görüştü
Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Erdoğan kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan kurumla ilgili bilgiler aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.