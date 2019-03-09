'Sorunları, torunlara bırakmayacağız'

Fatih Kocamustafapaşa Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda buluşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Yıldırım, Fatih’in tarihsel olarak çok önemli bir yer olduğunu, 3 kıtada hüküm süren Osmanlı’nın, devleti buradan yönettiğini söyledi. Fatih’i yeniden kadim hale getireceklerini ve üç medeniyetin izlerini dünyanın her tarafından gelen insanlara göstereceklerini ifade eden Yıldırım, ilçenin böylece daha fazla gelişip refaha kavuşacağını kaydetti.

TÜRKİYE’NİN ÖZETİ

İstanbul’un Türkiye’nin özeti olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: “İstanbul’u görmek istiyorsan Kocamustafapaşa’ya, Sultanahmet’e gideceksin. İstanbul Türkiye’yi taşıyan bir şehirdir. Milli gelirimizin üçte birini, ihracatımızın ve toplanan vergilerin yarısını İstanbul tek başına üretiyor. Ekip halinde önümüzdeki beş yılda yapacağımız yatırımlarla gençlerimize, kadınlarımıza, evlatlarımıza çok daha güzel bir İstanbul hazırlayacağız. Sorunlarımızı torunlara bırakmayacağız. Fatih maneviyatın doruğa çıktığı bir ilçedir. Böyle bir ilçemizin çok ama çok huzurlu olması gerek. Fatih huzurun kalbi olacak, güvenliğin kalbi olacak. Bunun sözünü veriyorum. Bütün ilçelerde olduğu gibi Fatih’te de ulaşım, trafik, otopark en büyük sorun. Bununla ilgili hiç tereddüttüm yok çünkü Ergün Turan 800 bin aileyi ev sahibi yaptı Türkiye’de. Onun için Fatih’te bu işleri kendisiyle çok kolay yapacağız hiç merak etmeyin. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik.”