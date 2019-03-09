17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Sorunları, torunlara bırakmayacağız'

Fatih’te esnafı ziyaret eden ve kahvaltıda halkla buluşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, “Fatih huzurun kalbi olacak, güvenliğin kalbi olacak. Sorunları torunlara bırakmayacağız” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fatih Kocamustafapaşa Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda buluşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Yıldırım, Fatih’in tarihsel olarak çok önemli bir yer olduğunu, 3 kıtada hüküm süren Osmanlı’nın, devleti buradan yönettiğini söyledi. Fatih’i yeniden kadim hale getireceklerini ve üç medeniyetin izlerini dünyanın her tarafından gelen insanlara göstereceklerini ifade eden Yıldırım, ilçenin böylece daha fazla gelişip refaha kavuşacağını kaydetti.  

TÜRKİYE’NİN ÖZETİ 

İstanbul’un Türkiye’nin özeti olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: “İstanbul’u görmek istiyorsan Kocamustafapaşa’ya, Sultanahmet’e gideceksin. İstanbul Türkiye’yi taşıyan bir şehirdir. Milli gelirimizin üçte birini, ihracatımızın ve toplanan vergilerin yarısını İstanbul tek başına üretiyor. Ekip halinde önümüzdeki beş yılda yapacağımız yatırımlarla gençlerimize, kadınlarımıza, evlatlarımıza çok daha güzel bir İstanbul hazırlayacağız. Sorunlarımızı torunlara bırakmayacağız. Fatih maneviyatın doruğa çıktığı bir ilçedir. Böyle bir ilçemizin çok ama çok huzurlu olması gerek. Fatih huzurun kalbi olacak, güvenliğin kalbi olacak. Bunun sözünü veriyorum. Bütün ilçelerde olduğu gibi Fatih’te de ulaşım, trafik, otopark en büyük sorun. Bununla ilgili hiç tereddüttüm yok çünkü Ergün Turan 800 bin aileyi ev sahibi yaptı Türkiye’de. Onun için Fatih’te bu işleri kendisiyle çok kolay yapacağız hiç merak etmeyin. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik.”

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle mi çözecek?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fransa'da başörtülü kadınlara ırkçı müdahale

Fransa'da başörtülü kadınlara ırkçı müdahale

Ankesör soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı

Ankesör soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı

Yeni döneme kadınlar damgasını vuracak

Yeni döneme kadınlar damgasını vuracak

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Venezuela'da sabotaj şüphesi

Venezuela'da sabotaj şüphesi

Mevlana'ya büyük saygısızlık

Mevlana'ya büyük saygısızlık

MHP'den kalpaklı Bahçeli paylaşımı

MHP'den kalpaklı Bahçeli paylaşımı

AB'den İngiltere'ye Brexit teklifi

AB'den İngiltere'ye Brexit teklifi
 

POPÜLER HABERLER

İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları

İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları

Rusya, 3 milyar $ karşılığında nükleer denizaltısını kiraladı

Rusya, 3 milyar $ karşılığında nükleer denizaltısını kiraladı

Saçlarıyla fark yaratanlar, en garip saç stilleri

Saçlarıyla fark yaratanlar, en garip saç stilleri

2 yaşında fark edildi, 16 yaşında dünya onu konuşuyor

2 yaşında fark edildi, 16 yaşında dünya onu konuşuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA