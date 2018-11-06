Sosyal güvenlikte Türkiye dünya lideri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyada Türkiye kadar kapsamlı sosyal güvenlik politikaları uygulayan başka bir devlet olmadığını belirterek vatandaşlarının tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışında şunları söyledi: “Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Mesela, bugün ülkemizde 513 bin engelli birey, evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ayrıca, ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 700 bin engelliye hizmet veriliyor. Özel bakım merkezlerinde hizmet alan engelli sayısı 16 bine yaklaştı. Engelli bireylerin bakımlarına destek olmak için her birine ortalama 650 lira engelli aylığı ödeniyor. Böylece geçmişte ailelerine yük olan engelli bireylerimiz, bugün ailelerine destek verir hale gelmişlerdir.”

OTİZM EYLEM PLANI

Erdoğan, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına da önem verdiklerini dile getirerek, “Bugüne kadar kamuda 54 bin memur, kamu ve özel sektörde 112 bine yakın işçi kadrosunda engelli istihdamını gerçekleştirdik. Özel sektörde kota fazlası çalıştırılan engellilerin sigorta primlerinin tamamını destek kapsamına aldık. Özel eğitime verdiğimiz desteği geliştirerek, bu hizmetlerden faydalanmak için gereken engel oranını yüzde 20’ye kadar düşürdük” diye konuştu.Erdoğan, otistik bireylere yönelik özel bir Otizm Eylem Planı hazırladıklarını anımsatarak, eylem planının uygulamasını özellike takip ettiğini de söyledi.

Erdoğan, tüm alanlarda ülkeye çağ atlattıklarını vurgulayarak, geçmişte yıllarca bu ülkenin kaynaklarını adeta babalarının malı gibi kullanan, peşkeş çeken, yerli ve milli her türlü hamleyi boğan bir zihniyetin yerine insan odaklı bir anlayışı her alanda gerçekleştirdiklerini kaydetti.

KİRLİ İKLİM PEŞİNDELER

Ülkede bugün yapılan işlerin “20, 40, 60 yıl önce niye yapılmadığı” sorusunun cevabının bu kavramlarda gizli olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: “Geçmişte siyasetten bürokrasiye, medyadan akademiye her yer büyük ölçüde hayata insan odaklı bakmayan, zihni milli, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmiştir. İşte bu sebeple Türkiye pırlanta kıymetinde yıllarını boş tartışmalarla heba etmiştir. Biz işe koyulduğumuzda karşımıza çıkartılan engeller, hep ülkeyi yeniden bu kirli iklime sürükleme amacı taşıyordu.”

Erdoğan, Türkiye ilerledikçe kurulan tuzakların, oynanan oyunların mahiyetinin değiştiğini, tarihte eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kaldıklarını, bu süreçte ne olursan olsun “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışından taviz vermediklerini ifade etti. Dünyada Türkiye kadar kapsamlı sosyal güvenlik politikaları uygulayan başka bir devlet olmadığını aktaran Erdoğan, vatandaşlarının tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

İNSAN ODAKLI POLİTİKA

Erdoğan, bu ülkelere dahil olan Amerika’nın hala sağlık reformunu gerçekleştiremediğine işaret ederek, Türkiye’nin sınırları içinde ve dışındaki tüm mazlumlara, mağdurlara el uzatan, ekmeğini bölüşen, imkanlarını paylaşan bir devlet olduğunu vurguladı. Erdoğan karşılaştıkları onca sıkıntı ve saldırıların üstesinden gelebilmelerinde insan odaklı politikalar sebebiyle aldıkları hayır dualarının önemli payı olduğuna inandığını dile getirdi.Hükümetleri dönemindeki sosyal yardımlarla “devlet ve millet bütünleşmesi”nin sağlandığını vurgulayan Erdoğan terör örgütlerine pabuç bırakmayan, 15 Temmuz’da darbecilerin karşısına dikilen, siyasette ve ekonomide oynanan nice oyunları bozan bir ülke haline yine bu sayede geldiklerini ifade etti.

HEP BİRLİKTE YAPTIK

Erdoğan, bunu birlikte yaptıklarını belirterek, “Meydanlara beraber çıktık. Birileri gibi tankları görüp ondan sonra Bakırköy Belediyesi’ne kaçmadık. SSK’da genel müdür, böyle bir görevdeyken doktorun verdiği ilaçların, 5 ilaç verdiyse birisiyle ikisiyle değil, tüm eczaneleri halkımızın emrine amade kıldık” diye konuştu.

KURDELEYİ BERABER KESTİLER Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu açılışına Başkan Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkanlık İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir katıldı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kucaklarına aldıkları bebeği sevdiler.

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