Konuşmalarında sık sık israf konusuna yer vermesiyle bilinen İP Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giderek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ankapark'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Akşener: 'Burası yolsuzluğun ve israfın somut halidir' ifadelerini kullandı. Meral Akşener'in bu açıklamalarının ardından geçtiğimiz yıl Samsun ziyaretinde, vatandaşlar tarafından kameraya alınan 'mütevazı konvoyu' yeniden sosyal medyada gündem oldu.

İşte tepki çeken o görüntüler;

AKŞENER'İN 'İSRAF' ÇELİŞKİSİ!

Meral Akşener'in geçtiğimiz yıl Samsun ziyareti sırasında görkemli konvoyu gündem olmuştu. Mansur Yavaş ile Ankapark'taki açıklamaları ile israf konusunda çelişen Akşener'in konuşması sosyal medyada gündem oldu. Lüks araçlı uzun konvoy görüntülerine ise vatandaşlardan tepki yağdı.

"NEDİR BU TANTANA"

Sosyal medya hesaplarından konu hakkında tepki gösteren vatandaşlar: 'Akşener cumhurbaşkanı mı? Değil. Bakan mı? Değil. Milletvekili mi? Değil. Hatta halkın oyuyla herhangi bir yere seçilmiş değil. Nedir o zaman bu tantana, bu resmi araç konvoyu?' şekline tepki gösterdi.