Sosyal medyaya ''Erdoğan'ın yanındayız'' damgası! Çığ gibi büyüdü

06 Şubat 2021 Cumartesi 07:40 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 07:46

Twitter'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla açılan "#ErdoğanınYanındayız" etiketi sosyal medya platformunda ilk sıraya yerleşti. Etiketle atılan tweet sayısı 1 milyonu aştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelesinde yanlarında yer alan herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.