Soyer adı 12 Eylül acılarını hatırlattı
CHP ile İP’in HDP destekli ittifakının İzmir adayı olarak 12 Eylül’ün işkencecisi Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i göstermesine gösterilen tepkiler durmak bilmiyor. Milliyetçi kimliklerinin ağır bastığını savunan İP’in 12 Eylül savcısının oğlunu aday göstermesi ülkücülerin yaşadığı acıları adeta yeniden yaşattı.
- MUAMMER BAŞKAN
İŞKENCELERİN MİHENK TAŞI SAVCI SOYER'Dİ
Ülkücü kuruluşlar davasından 1978’de tutuklanan ve 36 yılla yargılanırken beraat eden Cahit İçer, 12 Eylül döneminde askeri savcı Nurettin Soyer’in ülkücü gençlik ve MHP’nin mahkum edilmesi için ülke genelinde direktif verdiğini belirterek şunları söyledi: “Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’in cezalandırılmasını sağlamak amacıyla yapılan bir işkence furyası vardı. Çoğu insanımız gece evlerinden, gündüz işlerinden alındı, işkencelere tabi tutuldu. İnsanlar askeriye garnizonlarda veya siyasi şubelerde işkenceler yapılıyordu, bunların hepsi bir talimat adı altında yapılıyordu. Bu talimatın başındaki mihenk taşı Nurettin Soyer’di.”
CHP ETİKETLİ HDP ELEMANI
12 Eylül’de yapılan işkenceleri o zaman devletin bekası için sineye çektiklerini belirten İçer,şöyle konuştu: “Ama baktık ki, zaman geldi geçti, günümüze geldik, bu sefer oğlu piyasaya çıktı. Diyorlar ki, ‘Babasının günahını oğlu çekmez.’ Doğru oğlu çekmez. Oğlu da bugün, PKK’nın uzantısı HDP’nin güdümünde, HDP’nin altında çalışan siyasi faaliyet gösteren bir şahıs. Bakıyorsun resmiyette CHP etiketli bu insan, ama fiiliyatta da HDP’nin bir elemanı. Bugün İzmirli vatandaşlar, CHP’li Belediye Başkanı seçmeyecekler, HDP’nin belediye başkan adayını seçecekler. Bunlar baştan göstermediler tabii, İP’i de yanlarına aldılar.”
ÜLKÜCÜLER ACI ÇEKTİ
Kendisine Türk milliyetçisiyim diyen, ülkücüyüm diyen veya Atatürkçüyüm diyenin Tunç Soyer’den uzak durması gerektiğini belirten Cahit İçer, Nurettin Soyer’in talimatıyla işkence gördüğünü kaydetti. İçer, şunları anlattı: “Cezaevi öncesi siyasi şubede, bir suç istinat ediyorlar. Kabul edersen kurtuluyorsun kabul etmezsen, işkence yapıyorlardı. İşkencelere rağmen kabul etmezsen bu sefer de senin çoluğunu çocuğunu, eşini, anneni, babanı getiriyorlar, senin gözünün önünde bu sefer ailene işkence yapıyorlardı. Sen de insansın sonuçta, ailene yapılmasını istemiyorsun, idam sehpası da olsa yapmadığın bir suçu kabul ediyorsun, kabul etmek zorunda kalıyorsun. Ülkücü gençlik, o dönemde bu acıyı çekti. Şu anda da bir kısım, evveliyatta bizim kolkola olduğumuz arkadaşlarımız, maalesef İP’in anlatmasıyla bunların ekmeğine yağ sürüyor.”
PKK YUVALANACAK
İP’de olup da, Tunç Soyer’e oy vermeyi düşünen insanların yol yakınken dönmesi gerektiğini ifade eden İçer, “Çünkü PKK’nın tek amacı, büyükşehirlere yuvalanmak. Onun içinde evveliyatta baba Soyer’in yaptığı işkenceyi, şimdi oğul Soyer bütün millete yapmaya çalışıyor. Türk milleti uyanık olmalı, bu adama oy atmamalı, o tezgaha gelmemeli” dedi.
Soyer’in adaylığı acılarımızı tazeledi
Ülkücü olduğu için 12 yıl hapse çarptırılarak Diyarbakır, Kastamonu, İzmir ve Mardin cezaevlerinde yatan Bülent Arslan, Tunç Soyer’in aslında PKK’nın İzmir adayı olduğunu söyledi. Arslan, “Yaptığı işkencelere rağmen, babası ile gurur duyan bir evlat olan Tunç Soyer, İzmir’e Başkan yapılmak isteniyor. İzmir’e hakarettir bu. Ben ülkücüyüm, ben Atatürkçüyüm, ben devletçiyim diyen hiç kimse Soyer’e oy vermemesi lazım” dedi.
İFTİHAR EDİYORMUŞ!
Nurettin Soyer’in düzmece iddianameyle işkencehanelerde bizzat liderlik,yaptığını anlatan Arslan, bu dava sonucunda; 5 idam, 9 müebbet ve 10 yıllarca hapis kararları çıktığı bilgisini verdi. Zaman bu olayları unutmaya çalıştıklarını, yaralarının kabuk bağladığını belirten Arslan, şöyle konuştu: “İşkencelere tabii tutulan arkadaşlarımızın birkaç tanesi aklını yitirdi. Uzuvlarını kaybedenler, kör olanlar, çolak olanlar, ayağı sakat kalanlar. Şimdi Nurettin Soyer’in oğlu hukukçu sıfatıyla kalkıp, ‘Ben onun yaptığı her şeyle iftihar ediyorum’ diyor. Maşallah iyi bir hukukçu olmuş.
İŞKENCENİN SOYADI
“Şer ittifakı dediğimiz, CHP, İP, HDP’nin 3 büyük şehri paylaşması sanki tekrar bize zulüm ediliyormuş gibi hissettirdi. Ülkücülerin acılarını tazelediler demek yerinde olur. İzmir’de yaşayan ülkücüler kesinlikle Tunç Soyer’e oy vermez. Nurettin Soyer’in işkencesinden geçmiş, kendini devrimci diye nitelendiren kimse de oy vermemesi lazım. Bize göre Nurettin Soyer işkencenin soyadıdır, değişik bir versiyonudur. Tunç Soyer ise basına verdiği demeçlerde, ‘Babam kanuna uygun davrandı, onunla gurur duyuyorum’ diyerek babasının yaptıklarını tescillemiştir.”
Nurettin Soyer Türk milletiyle husumetli
12 Eylül döneminde ülkücü işçiler davasından 36 yıl hapis cezası verilen Ekrem Coşkun Nurettin Soyer’in Türk milliyetçiliği ile Türk milletine bir husumeti olduğunu belirterek, Tunç Soyer’in aday gösterilmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Coşkun, suçun babadan oğla geçmeyeceğini ancak oğul Soyer’in hendek olaylarındaki açıklamalarının PKK destekçisi olduğunu gösterdiğini söyledi. Nurettin Soyer’in bütün ülkücü davalarını büyük gizli bir örgüt başlığı altında toplamaya çalıştığını anlatan Coşkun, şu bilgileri verdi:
PKK YANDAŞI
“Nurettin Soyer’in Türk milliyetçiliği ile Türk milleti ile bir husumeti bir düşmanlığı var. İzmir gibi milliyetçilik damarı, milli duyguları yüksek olan bir bölgede bu kafa yapısındaki insanların aday yapılması, hangi akla hizmet etmektedir, onu da anlamak biraz zor. Babasının yaptıklarından dolayı oğlunun suçlamak doğru değil, mantıklı değil, hiçbirimiz bu tavır içerisine girmeyiz. Ama son dönemlerde sosyal medyada Tunç Soyer’in hendek olaylarında, olaylarla ilgili demeçleri, aldığı tavırlarla tamamen bir PKK yandaşı PKK destekçisi olduğunu gösterir durumda. İzmir’e böyle bir aday yakışmadı. CHP bence çok büyük bir politik hata yapmıştır. İzmir’de böyle bir aday olmamalıydı.’’
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