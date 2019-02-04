Soyer adı 12 Eylül acılarını hatırlattı

İŞKENCELERİN MİHENK TAŞI SAVCI SOYER'Dİ

Ülkücü kuruluşlar davasından 1978’de tutuklanan ve 36 yılla yargılanırken beraat eden Cahit İçer, 12 Eylül döneminde askeri savcı Nurettin Soyer’in ülkücü gençlik ve MHP’nin mahkum edilmesi için ülke genelinde direktif verdiğini belirterek şunları söyledi: “Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’in cezalandırılmasını sağlamak amacıyla yapılan bir işkence furyası vardı. Çoğu insanımız gece evlerinden, gündüz işlerinden alındı, işkencelere tabi tutuldu. İnsanlar askeriye garnizonlarda veya siyasi şubelerde işkenceler yapılıyordu, bunların hepsi bir talimat adı altında yapılıyordu. Bu talimatın başındaki mihenk taşı Nurettin Soyer’di.”

CHP ETİKETLİ HDP ELEMANI

12 Eylül’de yapılan işkenceleri o zaman devletin bekası için sineye çektiklerini belirten İçer,şöyle konuştu: “Ama baktık ki, zaman geldi geçti, günümüze geldik, bu sefer oğlu piyasaya çıktı. Diyorlar ki, ‘Babasının günahını oğlu çekmez.’ Doğru oğlu çekmez. Oğlu da bugün, PKK’nın uzantısı HDP’nin güdümünde, HDP’nin altında çalışan siyasi faaliyet gösteren bir şahıs. Bakıyorsun resmiyette CHP etiketli bu insan, ama fiiliyatta da HDP’nin bir elemanı. Bugün İzmirli vatandaşlar, CHP’li Belediye Başkanı seçmeyecekler, HDP’nin belediye başkan adayını seçecekler. Bunlar baştan göstermediler tabii, İP’i de yanlarına aldılar.”

ÜLKÜCÜLER ACI ÇEKTİ

Kendisine Türk milliyetçisiyim diyen, ülkücüyüm diyen veya Atatürkçüyüm diyenin Tunç Soyer’den uzak durması gerektiğini belirten Cahit İçer, Nurettin Soyer’in talimatıyla işkence gördüğünü kaydetti. İçer, şunları anlattı: “Cezaevi öncesi siyasi şubede, bir suç istinat ediyorlar. Kabul edersen kurtuluyorsun kabul etmezsen, işkence yapıyorlardı. İşkencelere rağmen kabul etmezsen bu sefer de senin çoluğunu çocuğunu, eşini, anneni, babanı getiriyorlar, senin gözünün önünde bu sefer ailene işkence yapıyorlardı. Sen de insansın sonuçta, ailene yapılmasını istemiyorsun, idam sehpası da olsa yapmadığın bir suçu kabul ediyorsun, kabul etmek zorunda kalıyorsun. Ülkücü gençlik, o dönemde bu acıyı çekti. Şu anda da bir kısım, evveliyatta bizim kolkola olduğumuz arkadaşlarımız, maalesef İP’in anlatmasıyla bunların ekmeğine yağ sürüyor.”

PKK YUVALANACAK

İP’de olup da, Tunç Soyer’e oy vermeyi düşünen insanların yol yakınken dönmesi gerektiğini ifade eden İçer, “Çünkü PKK’nın tek amacı, büyükşehirlere yuvalanmak. Onun içinde evveliyatta baba Soyer’in yaptığı işkenceyi, şimdi oğul Soyer bütün millete yapmaya çalışıyor. Türk milleti uyanık olmalı, bu adama oy atmamalı, o tezgaha gelmemeli” dedi.