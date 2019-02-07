Soyer adını duyunca işkenceler hatırlanıyor
HDP destekli CHP adayı Tunç Soyer’i milliyetçilik vurgusu yapan İP’in savunmasına tepki artarak sürüyor. Soyer’in işkenceci babasıyla gurur duyduğunu söylemesinin ülkücülere hakaret olduğu vurgulandı.
- MUAMMER BAŞKAN İZMİR
Eylül’ün işkenceci askeri savcısı Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in HDP destekli CHP ve İP’in ittifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmasına eleştiriler sürüyor. Savcı Soyer’in işkence tezgahından geçen ülkücüler ve eşleri milliyetçi olduklarını savunan İP Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP destekli Tunç Soyer’i savunmasına tepki gösterdi.
SOLCULARA DA İHANET
12 Eylül darbesinden bir ay sonra tutuklanan Abdullah Paltacı, İzmir’de gözaltına alındıklarını ve Ankara Mamak Cezaevi’ne götürüldüklerini söyledi. 30 gün boyunca C5 koğuşunda işkence gördüklerini anlatan Paltacı, Nurettin Soyer’in istediği gibi ifade vermedikleri savcı talimatıyla çarmıha gerildiklerini belirtti. Paltacı, Nurettin Soyer için, ‘Çok iyi bir hukukçuydu’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “hiçbir solcu Nurettin Soyer gibilerin yaptığına ‘evet’ demeyeceğini” kaydetti. Paltacı, “Eğer Kılıçdaroğlu böyle bir gafletin içerisinde düşmüşse, şu anda o bile solculara ihanet ediyor. Bu milletin gerçek değerlerine ihanet ediyor” dedi. Tunç Soyer’in babasının yaptıklarıyla ilgili “Gurur duyuyorum” dediğini hatırlatan Paltacı, “Bu Türk milletine, bizzat milliyetçi kesimin olduğu İzmir’e en büyük hakarettir” diye konuştu.
İzmir Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı İlhami Bölük’ün eşi Hatice Bölük de o dönemde eşini konuşturmak adına kendisinin de tutuklandığını söyledi. İstedikleri bilgileri eşinden aldıklarını ifade evden Bölük, “Eşime, İzmir emniyetinde gözaltındayken, benim hamile olduğumu ve işkence gördüğü söylemişler, yan odadan gelen kadın çığlıklarını benim sesim olduğunu söylemişler. Beni İlhami’ye karşı kullanmışlar. İlhami konuşmasaydı, bana işkence yapacaklardı” dedi. Mamak C5 koğuşunda insanları işkenceden geçirdiklerini, konuşmayanların annelerini, babalarını, kız kardeşlerine işkence yapıldığını vurgulayan Hatice Bölük, İP’lilere tepki göstererek savcı Nurettin Soyer’in kendileriyle dalga geçtiğini anlattı. Bölük, “O dönemde bugün İP milletvekili olan Şenol Bal ile beraber ile Soyer’in alaylarına maruz kalarak kovalandıklarını belirtti. Hatice Bölük, eşinin gördügü işkenceler yüzünden genç yaşında vefat ettiğini söyledi.
CHP’DE Soyer’den başka yetişmiş adam mı yoktu?
İşkenceleri sadece kendi eşinin değil hem ülkücülerin hem de solcuların yaşadığını belirten Hatice Bölük, şunları ifade etti: “Kötü bir acı, kötü bir anı. Şimdi yeniden Soyer ismini duyunca, Bizde de, CHP’ye karşı bir küskünlük hissediyorum. Yok muydu daha değerli bir isim. Neden başka bir ismi değil de bir Soyer getirdiler. Kılıçdaroğlu Nurettin Soyer için ‘Çok iyi hukukçu’ diyor. Tunç Soyer çıkıyor, ‘Ben babamla gurur duyuyorum’ diyor. Bu kültürle yaşayan bir çocuk, İzmir’e Belediye Başkanı olduğunda, ne getirir bilemiyorum artık. Bunu İzmir’e nasıl yaparsınız. İzmir milliyetçidir, demokrattır, ilericidir. Yok muydu başka bir insanınız. Eğer yoksa CHP bitmiş demektir.”
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