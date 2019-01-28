Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi
CHP’nin İzmir adayının belirlendiği MYK ve PM toplantıları sonrası CHP İzmir’de kargaşa yaşanırken CHP’nin İzmir’de ittifak yaptığı İP’ten de İzmir Büyükşehir Belediye Adayı Tunç Soyer için açıklama geldi.
- MUAMMER BAŞKAN
CHP’yi İzmir’de destekleyecek İP’liler Soyer’e tepki gösterirken, İP İzmir İl Başkanlığı yaptığı açıklamada ‘’Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır’’ denildi.
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