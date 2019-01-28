Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi CHP’nin İzmir adayının belirlendiği MYK ve PM toplantıları sonrası CHP İzmir’de kargaşa yaşanırken CHP’nin İzmir’de ittifak yaptığı İP’ten de İzmir Büyükşehir Belediye Adayı Tunç Soyer için açıklama geldi.