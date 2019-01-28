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Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

CHP’nin İzmir adayının belirlendiği MYK ve PM toplantıları sonrası CHP İzmir’de kargaşa yaşanırken CHP’nin İzmir’de ittifak yaptığı İP’ten de İzmir Büyükşehir Belediye Adayı Tunç Soyer için açıklama geldi.

  • MUAMMER BAŞKAN
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CHP’yi İzmir’de destekleyecek İP’liler Soyer’e tepki gösterirken, İP İzmir İl Başkanlığı yaptığı açıklamada ‘’Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır’’ denildi. 

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan CHP´li belediye başkanına vatandaşlar böyle tepki gösterdi

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