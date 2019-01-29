'Soyer’e halkın söyleyeceği var'
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın babası İsmet Yorgancılar’ın cenaze töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer hakkında konuşan Zeybekci, Soyer’in bir televizyon programında kendisini Kemeraltı’nda yemeğe davet etmesiyle ilgili “Daveti duymadım. Ben Kemeraltı’na hep gidiyorum. Orada yemek de yiyorum zaten. Herhalde 10 kere gitmişimdir. Oradaki esnaf lokantalarını çok seviyorum. Bence yalnız gitmesinde fayda var. Çünkü vatandaşın yalnızken söylemek isteyeceği şeyler vardır” yanıtını verdi.
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