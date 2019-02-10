İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, 'HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir. FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede.' dedi.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede." ifadelerini kullandı.
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