İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz İçişleri Bakanı Soylu, 'HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir. FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede.' dedi.