Soylu: Kuklayla değil kuklacıyla mücadele

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Akademi yerleşkesindeki Kültür Sitesi’nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerin terör ve uyuşturucuyla mücadeleyi bırakmayacağını, şehitlerin hesabını soracağını söyledi.

Avrupa’da başarılı terör operasyonlarından söz eden haberler göremediklerini, bunun onların başarılı olmamalarından değil, onlara yönelmiş tehlike olmamasından kaynaklandığını belirten Bakan Soylu, “Doğu’dan hiçbir ülke, Batı’da faaliyet gösteren bir terör örgütüne dernekler aracılığıyla milyon dolarlar yollamıyor, ambalajında silahlar göndermiyor. Avrupa’nın göbeğinde bir terör örgütü kurdurup oraya eğitmen göndermiyor, binlerce tır silah hibe etmiyor” dedi.

FETÖ BİTTİ BİTECEK

Türkiye’nin, çeşitli nedenlerle ülkelerinden kopmuş 3 milyon 850 bini Suriyeli 4 milyon 600 bin insanı misafir ettiğini hatırlatan Soylu, “Bize yukarıdan medeniyet dayatmaya çalışanlar bugün bu konuda sınıfta kalmışlardır” dedi. Soylu, terörle mücadelenin PKK ve DEAŞ ile sürdürülmediğini belirterek “Terörle mücadeleyi PKK ve DEAŞ ile değil, onları oynatan kuklacılar ile yapıyoruz. Mağlup edip tarihin karanlıklarına gömeceğimiz de onlar olacaktır” ifadelerini kullandı. PKK’nın bitme noktasına geldiğini ve devletin içine yuvalanmış FETÖ’nün de büyük ölçüde temizlendiğini kaydeden Soylu, Türkiye’nin mücadelesinde tarihinde görülmeyen şahsiyetli bir strateji ve yol izlediğini vurguladı.

YÜZDE 61’E ULAŞTI

Bu yıl Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde subay, astsubay, lisans ve yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 7 bin 381 öğrenci bulunduğunu belirten Soylu, bunun neredeyse küçük bir ilçe nüfusu kadar olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: 2016’da yüzde 56 olan jandarmadaki profesyonelleşme oranımız, bugün itibarıyla yüzde 61’dir. 2020 için öngördüğümüz nihai hedefimiz ise yüzde 81’dir. Bunlar sadece rutin bir personel alımı değil, aslında büyük bir dönüşümdür ve esas itibarıyla 15 Temmuz’dan sonra ülkemizin yaşadığı sürecin tamamı, başlı başına bir değişim ve dönüşüm hikayesidir. 2018 yılında sadece İHA, İKU, SİHA destekli operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 342’dir. Bunların 37’si doğrudan SİHA atışlarıyla gerçekleşmiştir. 102 tane de sığınak ve barınak, yine bu hava araçlarımızın desteğiyle imha edilmiştir. Bu başarı sadece bir imalat başarısı değildir.