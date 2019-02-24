Bakan Soylu: ABD ve PKK ilişkisini önümüzdeki günlerde açıklayacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerika'nın PKK ile Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, onlara nasıl hediyeler verdiğini, onları nasıl takviye ettiğini. O yakaladıklarımız var ya üst düzeyden yakaladıklarımız, tek tek ötüyorlar, adam can havliyle Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor.' dedi
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerika'nın PKK ile Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, onlara nasıl hediyeler verdiğini, onları nasıl takviye ettiğini. O yakaladıklarımız var ya üst düzeyden yakaladıklarımız, tek tek ötüyorlar, adam can havliyle Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor." dedi.
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