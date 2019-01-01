Soylu: PKK’yı yakında bitireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen “Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, “PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK’yı kırsalda da mağaraların içine tıktık. Son 1 yılda 130 bin 640 iç güvenlik operasyonu yaptık, 107’si üst düzey bin 746 teröristin etkisiz hale getirildi. 2018 yılında terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 75 bin 239 şüphelinin gözaltına alındı” dedi.

Soylu, “Trafik cezalarından gelen paralar Maliyeye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar...

TRAFİK CEZALARI

Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor” ifadelerini kullandı. FETÖ ile mücadele konusunda konuşan Soylu, “FETÖ’nün neredeyse bütün yapılarını ve sistemlerini çökerttik” diye konuştu.