Soylu tanıttı: ‘UYUMA’

Dünyanın herhangi bir yerinde bir terör örgütü bomba patlatıyorsa, o bombayı yaptıkları kimyasalın parasının büyük oranıyla uyuşturucudan geldiğine dikkati çeken Soylu “PKK silah alıyorsa, bizim evlatlarımızı şehit ediyorsa, o silahın parası uyuşturucu ticaretinden geliyor” ifadesini kullandı. Uyuşturucunun dört bir koldan abluka altına alınması gerektiğini vurgulayan Süleyman Soylu “2018 yılbaşından 25 Eylül’e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirdik. Bunun 13 bin 229’si sokak satıcısıdır” dedi.

1,5 MİLYAR DOLAR GELİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da dün “2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu”nu açıkladı ve terör örgütü PKK’nın uyuşturucu sevkiyatı ile kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağladığını belirtti.