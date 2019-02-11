İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan birilerini yakaladık İçişleri Bakanı Soylu, 'Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi.' dedi.