Söz millete geçti

4 OCAK: İçişleri Bakanlığı’nca, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil, FETÖ’ye üye olmak suçundan ve görevi kötüye kullanma nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

5 OCAK: Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, yerli üretim olan MPT-55’i kullanmaya başladı.

8 OCAK: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

8 OCAK: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul FETÖ’den 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 OCAK: Sağlık Bakanlığında 7 bin 655 kişi FETÖ nedeniyle ihraç edildi.

1 ŞUBAT: Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülerin nikah kıyma yetkisini içeren genelge yayınladı.

14 ŞUBAT: ABD Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddenin ismi “Zeytin Dalı” olarak değiştirildi.

8 MART: Devlet Bahçeli, 1167 oy alarak MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

13 MART: AK Parti ve MHP’nin, siyasi partilerin seçim ittifakı yapabilmesini de içeren teklifi yasalaştı.

4 NİSAN: Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla İstanbul’da üçlü Suriye zirvesi yapıldı.

18 NİSAN: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016’dan 11 Nisan 2018’e kadar FETÖ’ye yönelik operasyonlar sonucunda 77 bin 81 kişinin tutuklandığını açıkladı.

19 NİSAN: 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’i şehit eden 18 FETÖ’cüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

20 NİSAN: TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin 24 Haziran’da yapılmasına karar verdi.

21 NİSAN: Başkan Erdoğan, FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili 285 dava açıldığını, 137 davada karar verildiğini bildirdi.

22 NİSAN: Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerine, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İP, MHP, Saadet ve Vatan partilerinin katılabileceğini açıkladı.

2 MAYIS: MHP, Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı.

3 MAYIS: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü’nü imzaladı.

4 MAYIS: Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan için YSK’ye başvurdu.

13 MAYIS: YSK, Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

20 MAYIS: Başkan Erdoğan, Balkan ülkeleri ziyaretinde MİT’in kendisine suikast girişimi yapılacağı bilgisi verdiğini açıkladı. Erdoğan “Tehditler bizi yoldan alıkoyamaz” dedi.

6 HAZİRAN: Erdoğan, Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik saldırılara ilişkin vatandaşlara seferberlik çağrısı yaptı.

7 HAZİRAN: Irak’ın kuzeyine 3 ay süren operasyonda 400 km2’lik alan terörden temizlendi.

12 HAZİRAN: Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Eskişehir’de törenle açıldı.

17 HAZİRAN: AK Parti’nin İstanbul’daki Yenikapı Mitingi’ne 1 milyon 300 bin kişi katıldı. Mitinge eski Başbakan Tansu Çiller de iştirak etti.

24 HAZİRAN: Seçimlerle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti. Vekil sayısı 600’e çıktı. Cumhur İttifakı’nın vekil sayısı 342, Millet İttifakı’nın vekil sayısı 191, HDP’nin ise 67 oldu.

25 HAZİRAN: YSK Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı seçiminde Başkan Erdoğan’ın oyların salt çoğunluğunu aldığını açıkladı.

25 HAZİRAN: Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde geleneksel balkon konuşmasını gerçekleştirdi.

7 TEMMUZ: KHK ile Cumhurbaşkanı, yardımcıları, bakanların and içmesinin ayrıntıları belirlendi. Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanı’na devredildi.

8 TEMMUZ: Olağanüstü Hal kapsamında 18 bin 632 kişi kamudan ihraç edildi. 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

9 TEMMUZ: Türkiye’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin etti. Erdoğan ilk Başkanlık Kabinesi’ni açıkladı.

10 TEMMUZ: Başkan Erdoğan, seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan ve KKTC’ye yaptı.

10 TEMMUZ: TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 bakan yemin etti.

12 TEMMUZ: Erol Olçok ve oğlunu şehit edenlerin de aralarında olduğu 84 sanık ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı.

12 TEMMUZ: MİT, Azerbaycan ve Ukrayna’dan iki üst düzey FETÖ’cüyü paketledi.

13 TEMMUZ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı için eski TBMM binasında Açılış Töreni düzenlendi.

15 TEMMUZ: MİT, FETÖ’cü Yusuf İnan’ı Ukrayna’dan paketleyip getirdi.

19 TEMMUZ: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal sona erdi.

18 AĞUSTOS: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, delegelerin tamamının desteğiyle bin 380 oyla AK Parti Genel Başkanı olarak seçildi.

12 EYLÜL: MİT, Suriye’nin Lazkiye kentinden Reyhanlı katliamının faili Yusuf Nazik’i Türkiye’ye getirdi.

1 EKİM: TBMM 27. Dönem 2. Yasama Yılı törenle açıldı.

12 EKİM: İzmir’de, FETÖ ile PKK bağlantılı ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson ülkesine döndü.

27 EKİM: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 39 ilin valisi değişti.

27 EKİM: Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya lideri Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel İstanbul’da Suriye zirvesi yaptı.

6 KASIM: Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Valiliği’nden Ankara Valiliği’ne atanan Vasip Şahin göreve başladı.

7 KASIM: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan bakanlıkların amblem ve logoları değişti.

14 KASIM: FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin Başkent’te açılan 56 davadan tamamlanan 33’ünde 420’si ömür boyu olmak üzere 698 darbeciye hapis cezası verildi.

19 KASIM: ‘TürkAkım Projesi’ Deniz Bölümü’nün tamamlanması nedeniyle Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in katılımıyla İstanbul’da tören düzenlendi.

2 ARALIK: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’de yapılan G20 Liderler Zirvesi boyunca Rusya, ABD ve Çin’in de aralarında bulunduğu 8 devlet ve hükümet başkanı ile görüştü.

5 ARALIK: Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında oyuncu Mehmet Ali Alabora ve MİT tırları davasının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

19 ARALIK: ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile görüştükten sonra Suriye’den çekilme kararı aldı.

19 ARALIK: Geçen yıl toplam 697, bu yıl 347 terör eylemi oluşmadan engellendi.