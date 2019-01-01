Söz millete geçti
Türkiye, 24 Haziran’da yapılan çifte seçimlerle Cumhuriyet’in 95’inci yılında demokratik yolla yönetim devrimine imza attı. Vesayeti besleyen parlamenter sistemden, darbeler dönemini kapatan başkanlık sistemine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yılda AK Parti ile girdiği 13 seçim ve 3 halk oylama- sından da zaferle çıktı. Erdoğan 25 Haziran’da AK Parti Genel Merkezi’nde yaptığı balkon konuşmasında bu kez millete Başkan olarak seslendi.
4 OCAK: İçişleri Bakanlığı’nca, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil, FETÖ’ye üye olmak suçundan ve görevi kötüye kullanma nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
5 OCAK: Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, yerli üretim olan MPT-55’i kullanmaya başladı.
8 OCAK: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.
8 OCAK: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul FETÖ’den 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
13 OCAK: Sağlık Bakanlığında 7 bin 655 kişi FETÖ nedeniyle ihraç edildi.
1 ŞUBAT: Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülerin nikah kıyma yetkisini içeren genelge yayınladı.
14 ŞUBAT: ABD Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddenin ismi “Zeytin Dalı” olarak değiştirildi.
8 MART: Devlet Bahçeli, 1167 oy alarak MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
13 MART: AK Parti ve MHP’nin, siyasi partilerin seçim ittifakı yapabilmesini de içeren teklifi yasalaştı.
4 NİSAN: Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla İstanbul’da üçlü Suriye zirvesi yapıldı.
18 NİSAN: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016’dan 11 Nisan 2018’e kadar FETÖ’ye yönelik operasyonlar sonucunda 77 bin 81 kişinin tutuklandığını açıkladı.
19 NİSAN: 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’i şehit eden 18 FETÖ’cüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
20 NİSAN: TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin 24 Haziran’da yapılmasına karar verdi.
21 NİSAN: Başkan Erdoğan, FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili 285 dava açıldığını, 137 davada karar verildiğini bildirdi.
22 NİSAN: Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerine, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İP, MHP, Saadet ve Vatan partilerinin katılabileceğini açıkladı.
2 MAYIS: MHP, Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı.
3 MAYIS: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü’nü imzaladı.
4 MAYIS: Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan için YSK’ye başvurdu.
13 MAYIS: YSK, Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.
20 MAYIS: Başkan Erdoğan, Balkan ülkeleri ziyaretinde MİT’in kendisine suikast girişimi yapılacağı bilgisi verdiğini açıkladı. Erdoğan “Tehditler bizi yoldan alıkoyamaz” dedi.
6 HAZİRAN: Erdoğan, Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik saldırılara ilişkin vatandaşlara seferberlik çağrısı yaptı.
7 HAZİRAN: Irak’ın kuzeyine 3 ay süren operasyonda 400 km2’lik alan terörden temizlendi.
12 HAZİRAN: Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Eskişehir’de törenle açıldı.
17 HAZİRAN: AK Parti’nin İstanbul’daki Yenikapı Mitingi’ne 1 milyon 300 bin kişi katıldı. Mitinge eski Başbakan Tansu Çiller de iştirak etti.
24 HAZİRAN: Seçimlerle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti. Vekil sayısı 600’e çıktı. Cumhur İttifakı’nın vekil sayısı 342, Millet İttifakı’nın vekil sayısı 191, HDP’nin ise 67 oldu.
25 HAZİRAN: YSK Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı seçiminde Başkan Erdoğan’ın oyların salt çoğunluğunu aldığını açıkladı.
25 HAZİRAN: Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde geleneksel balkon konuşmasını gerçekleştirdi.
7 TEMMUZ: KHK ile Cumhurbaşkanı, yardımcıları, bakanların and içmesinin ayrıntıları belirlendi. Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanı’na devredildi.
8 TEMMUZ: Olağanüstü Hal kapsamında 18 bin 632 kişi kamudan ihraç edildi. 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.
9 TEMMUZ: Türkiye’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin etti. Erdoğan ilk Başkanlık Kabinesi’ni açıkladı.
10 TEMMUZ: Başkan Erdoğan, seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan ve KKTC’ye yaptı.
10 TEMMUZ: TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 bakan yemin etti.
12 TEMMUZ: Erol Olçok ve oğlunu şehit edenlerin de aralarında olduğu 84 sanık ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı.
12 TEMMUZ: MİT, Azerbaycan ve Ukrayna’dan iki üst düzey FETÖ’cüyü paketledi.
13 TEMMUZ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı için eski TBMM binasında Açılış Töreni düzenlendi.
15 TEMMUZ: MİT, FETÖ’cü Yusuf İnan’ı Ukrayna’dan paketleyip getirdi.
19 TEMMUZ: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal sona erdi.
18 AĞUSTOS: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, delegelerin tamamının desteğiyle bin 380 oyla AK Parti Genel Başkanı olarak seçildi.
12 EYLÜL: MİT, Suriye’nin Lazkiye kentinden Reyhanlı katliamının faili Yusuf Nazik’i Türkiye’ye getirdi.
1 EKİM: TBMM 27. Dönem 2. Yasama Yılı törenle açıldı.
12 EKİM: İzmir’de, FETÖ ile PKK bağlantılı ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson ülkesine döndü.
27 EKİM: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 39 ilin valisi değişti.
27 EKİM: Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya lideri Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel İstanbul’da Suriye zirvesi yaptı.
6 KASIM: Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Valiliği’nden Ankara Valiliği’ne atanan Vasip Şahin göreve başladı.
7 KASIM: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan bakanlıkların amblem ve logoları değişti.
14 KASIM: FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin Başkent’te açılan 56 davadan tamamlanan 33’ünde 420’si ömür boyu olmak üzere 698 darbeciye hapis cezası verildi.
19 KASIM: ‘TürkAkım Projesi’ Deniz Bölümü’nün tamamlanması nedeniyle Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in katılımıyla İstanbul’da tören düzenlendi.
2 ARALIK: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’de yapılan G20 Liderler Zirvesi boyunca Rusya, ABD ve Çin’in de aralarında bulunduğu 8 devlet ve hükümet başkanı ile görüştü.
5 ARALIK: Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında oyuncu Mehmet Ali Alabora ve MİT tırları davasının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
19 ARALIK: ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile görüştükten sonra Suriye’den çekilme kararı aldı.
19 ARALIK: Geçen yıl toplam 697, bu yıl 347 terör eylemi oluşmadan engellendi.
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