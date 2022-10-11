Sözcü Bilgiç: Türkiye ilkesel olarak tüm benzer talepleri reddediyor

Sözcü Bilgiç, Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü (EUNAVFOR MED) İrini Operasyonu'nun Twitter hesabında "Türkiye'nin, tartışmalı İrini Operasyonu kapsamında Libya'ya giden Türkiye bandıralı bir ticari gemiye denetim izni vermediğini" belirten paylaşımına yanıt verdi.

Paylaşımında Türkiye'nin İrini Operasyonu'nun tarafsızlığını, meşruiyetini ve amacını ilk günden itibaren sorguladığını belirten Bilgiç, "Kasım 2020'de Türkiye bandıralı bir ticari gemiye, bayrak devleti Türkiye'nin rızası olmadan gayrimeşru şekilde çıkılmasından sonra Türkiye ilkesel olarak tüm benzer talepleri reddediyor." ifadesini kullandı.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından 31 Mart 2020'de başlatılmıştı.

Operasyon, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.

Operasyon, taraflı eylemleri nedeniyle eleştiriliyor.