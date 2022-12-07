Sözcü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki... ''Tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları...) Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı

(Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' provokasyonu) Ortaya koyduğu polemiğin hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Tam bir basiretsizliktir, haddini aşmaktır. Milletvekillerimiz, tüm Türkiye'nin gözü önünde demokratik bir yarış neticesinde seçildiler

Kılıçdaroğlu darbeye "darbe", Suriye'deki teröre "terör" diyemeyen birisidir. Türkiye'de bir diktatör olsaydı, Kılıçdaroğlu ona "diktatör" de diyemezdi

Kılıçdaroğlu darbe girişimini televizyon başında seyretti



Kılıçdaroğlu'nun unutmaması gerekir tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur

Siyaset üstü kadroyla Türkiye'yi yöneteceğini söylüyor

(CHP'nin Vizyon Belgesi) Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık

Siyasetin aşağılanması milli iradenin aşağılanmasıdır

Getirdikleri model siyaset dışı

Türkiye'nin problemlerine çare olan bir tablo yok

Bu derece niteliksizliği son derece ürkütücü buluyoruz

(6'lı masanın anayasa önerisi) Gördüğümüz, apolitik, siyaset karşıtı bir tablo

Kafalarındaki şey işlevsiz ve yetkisiz bir cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir sistemde hiçbir cumhurbaşkanı tarafsız kalamaz. Muhakkak suretle devlet süreçlerinin içinde yer alır

(Altılı masanın anayasa önerisi) Bu Türkiye'nin önüne konulmuş vizyonsuzluktur

(TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ) YPG liderine makale yazdırılması utanç verici bir olay

Sınırımıza yakın bir yere terör oluşumu görürsek vururuz

(Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele) Bu askeri operasyonları yapmamız zorunludur

(CHP'nin "İkinci Yüzyıl" projesi...) Dünya'daki bir takım politikaları alt alta yazıp milletin önüne "Şampiyonlar Ligi" diye getirmek son derece vahimdir. Karşımızda bir "Lig" yok