Sözde milliyetçi Yavaş'tan bebek katiline skandal yakıştırma: Apo Bey...

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken, terör örgütleri de gözünü seçimden çıkacak sonuca gözünü dikmiş durumda. HDP ile işbirliği yapan 7'li koalisyon, terör örgütlerinin de desteği ile seçimlere yürüyor. Koalisyon ortakları ise seçime günler kala teröristleri öven ifadeler kullanmaktan geri durmuyor.

Aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP kanadında ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadi açık açık dile getirilirken seçimden zaferle çıkılması halinde Selahattin Demirtaş'ın da özgür kalacağı ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da her fırsatta "Demirtaş'ın serbest kalması için bana oy verin" çağrısı yapıyor.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bebek katili terörist Abdullah Öcalan'dan bahsederken bir skandala imza attı. HDP'nin yöneticileri arasında Kandil'le bağlantılı olanların bulunduğunu kabul eden Yavaş, HDP'nin oy almak için Öcalan'ı içeriden çıkaracağını söylediğini ifade etti. Yavaş'ın, teröristbaşından bahsederken "Apo Bey" diye hitap etmesi dikkat çekti.