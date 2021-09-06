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Politika

Sözleri büyük tepki çekmişti! CHP'den 'Tanju Özcan' kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle, uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine, MYK'de oybirliği ile karar verdik.' dedi.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:35
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar alındı mı?" sorusu üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak, Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle, Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oybirliği ile karar verdik."

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