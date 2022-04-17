Sözleri ülkesinde tepki çekti: Türkiye'ye eşi görülmemiş bir fırsat verdi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunan Parlamentosunun Savunma ve Dış Politika Komisyonu'nda yaptığı konuşmada "Gelişmeler NATO içinde pek çok müttefikin Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Bu dönem, NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, müttefikler Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını teminat altına almak istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Panayiotopulos'un açıklamaları Yunanistan'daki Türkiye karşıtlarını ayağa kaldırdı. Yunan siyasetçiler, Panayiotopulos'un Türkiye ile ilgili düşüncelerinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Yunan siyasetçiler, Panayiotopulos'un açıklamalarını, "Türkiye'ye eşi görülmemiş bir diplomatik hamle fırsatı veren ağır bir konuşma" olarak niteledi.

