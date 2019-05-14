SP'den 23 Haziran kararı
SP, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine Necdet Gökçınar'la katılma kararı aldı.
- AA
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "23 Haziran seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız." dedi.
Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, "İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak 23 Haziran seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verdi.
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