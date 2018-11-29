İstanbul Havalimanı için gurur duyabilirsiniz

AB Ulaştırma Komiseri Violeta Bulc Brüksel’de bir araya geldiği Türk gazetecilere, bölgesel ve jeo-stratejik pozisyonunun farkında olduğunu söyledi. Bulc, AB-Türkiye arasında verimli ve yapıcı bir biçimde işbirliği gerçekleştirmenin kendileri açısından önem taşıdığını kaydetti. Bulc, AB-Türkiye arasında havacılık ilişkilerinin önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, “Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve AB arasında kapsayıcı havacılık anlaşması yapmak istediklerini belirten Bulc, bu konudaki çalışmalarında anlaşma sağlanmasının yıllık 5 milyar avroluk gelir sağlayacağını, bilet fiyatlarını indireceğini ve 48 bin yeni istihdam ortaya çıkaracağını iddia etti.

VİZE KRİTERLERİ

AB İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye’ye vize serbestisine ilişkin, “Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı.” dedi. “72 kriterden 7 kriter kaldığını” söyleyen Avramopoulos, Türkiye’nin AB’nin stratejik partneri olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı. Avramopoulos, Türkiye’nin geçmişte yaşanan başarısız darbe girişimi ve terör saldırıları nedeniyle büyük bir baskı altında kaldığı değerlendirmesinde bulunarak, “Türkiye’yi, başarısız darbe girişiminin ardından ziyaret ettim. Terör saldırıları bizi şoke ettiği kadar Türk halkının da bir travma yaşamasına neden oldu” diye konuştu. Avramopoulos, ayrıca, terörle mücadele konusunda AB ile Türkiye arasındaki işbirliğinin öneminin altını çizdi.