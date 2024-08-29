Türkiye 5 yıl aradan sonra bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katıldı.

Kritik davet üzerinden Ukrayna-Rusya ve Gazze konusu 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'le değerlendirildi.

AB'den Türkiye'ye gelen davetin önemine dikkat çeken Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Avrupa, Ukrayna-Rusya ve Gazze konusunda korkunç şekilde köşeye sıkışmış durumda." ifadelerini kullandı.

"HEM ETKİLENİYORLAR HEM DE ABD'NİN KORKUSUNA GERİ ADIM ATAMIYORLAR"



Albayrak, "Batı destekliyor" diyoruz; doğru ama burada Avrupa'nın durumunu Amerika'dan ayırmak lazım. Avrupa hem Gazze'de hem Ukrayna'da Amerika'nın zoruyla, baskısıyla destek veriyor. Özellikle Ukrayna'da Avrupa'nın verdiği destek sürdürülemez hale geldi. Gazze'de ise az önce kamuoyu tepkisinden bahsettik, ABD'de de var kamuoyu tepkisi ama şuna dikkat çekmek isterim. Avrupa'daki liderlerin, Avrupa'daki kamuoyundan etkilenme durumu Amerika'dakiyle aynı değil. Daha güçlü. Hem etkileniyorlar hem de ABD'nin korkusuna geri adım atamıyorlar." diye konuştu.

AVRUPA'NIN TEK SARILACAĞI ÜMİT TÜRKİYE



Nuh Albayrak sözlerinin devamında dikkat çeken sözler sarf etti: Dolayısıyla hem Ukrayna, hem Gazze konusunda Avrupa'nın tek sarılacağı ümit var o da Türkiye. Hem Ukrayna-Rusya, hem Gazze konusunda kalıcı anlamda çözüm ancak Türkiye üzerinden olabilir.

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