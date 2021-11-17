Star yazarı Yakup Köse gündeme getirmişti... Bakan Gül yol haritasına ilişkin bilgi verdi

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:01

Adalet Bakanlığı Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık cezaevindeki mahkûmları izne çıkarmıştı. 14 Nisan 2020 tarihinde alınan kararla hem açık cezaevindekiler hem de kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmeye hak kazanan hükümlüler evlerine gönderilmişti. Bir buçuk yıldır devam eden mezkûr uygulama bu ayın sonunda bitiyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yaptığı duyuru ile izin süresinin 30 Kasım 2021 tarihinde sona ereceğini, mahkûmların aşı veya test olup cezaevlerine 30 Kasım'da teslim olmaları gerektiğini açıkladı.



Pandemi dönemi boyunca hayata karışan evlenen, iş sahibi olan insanlar kurdukları düzeni yeniden bozmanın telaşını yaşıyor. Star yazarı Yakup Köse 14.11.2021 tarihli yazısında bu sorunu gündeme getirmişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Kasım'da toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ise bu sorun konuşuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım'da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi.