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Politika

Star yazarı Yakup Köse gündeme getirmişti! Yeni düzenleme 5. Yargı Paketi'ne eklenecek

Dünyayı saran pandemi nedeniyle açık cezaevindeki mahkumlar izne çıkarılmasının ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yaptığı duyuru ile izin süresinin 30 Kasım 2021 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Bu durumun oluşturacağı mağduriyeti dile getiren Star yazarı Yakup Köse'nin köşe yazısı ses getirdi. Konu AK Parti MKYK toplantısında görüşüldü. 24 TV'nin haberine göre, pandemi nedeniyle cezalarının son bir yılını açık cezaevinde geçirme hakkı kazanan ve pandemi nedeniyle izinli olanlar, bu süre içinde suça karışmayanlar cezaevine dönmeyecek. Düzenlemenin 5. Yargı Paketi'ne önerge ile ekleneceği öğrenildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:19
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Adalet Bakanlığı Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık cezaevindeki mahkûmları izne çıkarmıştı. 14 Nisan 2020 tarihinde alınan kararla hem açık cezaevindekiler hem de kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmeye hak kazanan hükümlüler evlerine gönderilmişti. Bir buçuk yıldır devam eden mezkûr uygulama bu ayın sonunda bitiyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yaptığı duyuru ile izin süresinin 30 Kasım 2021 tarihinde sona ereceğini, mahkûmların aşı veya test olup cezaevlerine 30 Kasım'da teslim olmaları gerektiğini açıkladı.

Pandemi dönemi boyunca hayata karışan evlenen, iş sahibi olan insanlar kurdukları düzeni yeniden bozmanın telaşını yaşıyor. Star yazarı Yakup Köse 14.11.2021 tarihli yazısında bu sorunu gündeme getirmişti.

24 TV'nin haberine göre, pandemi nedeniyle cezalarının son bir yılını açık cezaevinde geçirme hakkı kazanan ve pandemi nedeniyle izinli olanlar, bu süre içinde suça karışmayanlar cezaevine dönmeyecek. Düzenlemenin 5. Yargı Paketi'ne önerge ile ekleneceği öğrenildi.

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