Stoltenberg ile S-400’leri görüştü

Çavuşoğlu ve Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı vesilesiyle Çankaya Köşkü’nde ikili ve heyetlerarası görüşme yaptı.

LONDRA ZİRVESİ’NE HAZIRLIK

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i karşılamasının ardından başlayan görüşmeye ilişkin değerlendirmesini, Twitter’daki sosyal medya hesabında paylaştı. Çavuşoğlu, mesajında, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le NATO-AB ilişkileri ve ülkemizin S-400 alımı dahil pek çok konuyu değerlendirdik. Londra’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın hazırlıklarını görüştük.” ifadelerini kullandı.