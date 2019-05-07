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Stoltenberg ile S-400’leri görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-AB ilişkileri ve Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımı konularını görüştü.

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Çavuşoğlu ve Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı vesilesiyle Çankaya Köşkü’nde ikili ve heyetlerarası görüşme yaptı. 

LONDRA ZİRVESİ’NE HAZIRLIK

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i karşılamasının ardından başlayan görüşmeye ilişkin değerlendirmesini, Twitter’daki sosyal medya hesabında paylaştı. Çavuşoğlu, mesajında, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le NATO-AB ilişkileri ve ülkemizin S-400 alımı dahil pek çok konuyu değerlendirdik. Londra’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın hazırlıklarını görüştük.” ifadelerini kullandı.     

NATO, TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDE

Başkan Erdoğan ile de bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf ve mesaj paylaştı. Stoltenberg, “Başkan Erdoğan ile görüşmek için yeniden Ankara’da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye çok değerli bir müttefiktir ve NATO, ciddi güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olan Türkiye ile dayanışma içindedir” değerlendirmesinde bulundu.      

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