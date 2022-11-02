İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6228
  • EURO
    18,3959
  • ALTIN
    986.349
  • BIST100
    4071.87
Politika

Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
ABONE OL

NATO'dan yapılan duyuruya göre, Stoltenberg Türkiye'deki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.

Stoltenberg 3 Kasım'da Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 4 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek Stoltenberg aynı gün Çanakkale'yi de ziyaret edecek.

Stoltenberg'in görüşmelerinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye ziyareti öncesinde dün Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

Stoltenberg'den sonra İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un da 8 Kasım'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.