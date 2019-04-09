'Stratejik akıldan organize usulsüzlük'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’yle ilgili son gelişmeleri ve seçim kurullarına yapılan itirazları değerlendirdi. Ali İhsan Yavuz “Amacımız organize usulsüzlüğü yapanları, yaptıranları ve tüm bağlantılarını belirlemek ve seçim hukuku kapsamında gerekli itiraz yollarını denemek ve kullanmak ama bir yandan da ceza hukuku açısından sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunmak ve sorumluların hak ettiği cezayı almasını sağlamaktır” dedi.

FETÖ’YÜ İŞARET ETTİ

Sundukları belge ve bilgilere karşı çıkılmamakla birlikte kamuoyunun kafasının karıştırıldığını, bunun bilerek ve istenerek yapıldığının altını çizen Yavuz “Bizim yaptığımız, insanları yanıltmak değil, her şey tam olarak ortaya çıksın diye belgeleri, bilgileri derliyoruz, toparlıyoruz ve açık, aleni bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: Eğer tüm olup biteni sizlere klasörlerle ve belgelerle anlatacak olsak durumu size 3 günde anlatamam durum o kadar vahim. Ama İstanbul’da olanlar Yalova’da olanların bin katıdır. Ağrı’da olanlardan çok daha fazladır. Bizde çok bilgi var. Bizce bu meselenin arkasında çok da farklı şeyler çıkacak. Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum mesela. Bu karşı da emarelerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz.

SAYILSIN ŞAİBE KALKSIN

“1 Nisan’da 29 bin olan fark, 2’sinde 24, 3’ünde 21 bine iniyor. Ardından 19 bin, 18 bin, 17 bin, 15 bin ve bugün 14 binleri gördü” diyen Ali İhsan Yavuz “Bu adeta hukuk cinayeti. Çünkü bu sehven yapılmış bir şey değil, bir değil, iki değil. Biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu mesele burada bitmeyecek, daha kullanabileceğimiz hukuki yollar ve yöntemler var, bunları sonuna kadar kullanacağız. Daha YSK nezdinde ileri sürebileceğimiz iddialarımız, gidebileceğimiz yollar var, onları kullanacağız. Geçersiz oyların yüzde 88,5’i sayıldı an itibariyle 5 bin 69 oy aleyhimize kaydedilmiş gözüküyor Oyların yüzde 5.9’u sayılmış durumda. Kalan yüzde 94 oy sayılsın diye YSK’ya gittik. Bu oylar sayılsın şaibe ortadan kalksın” diye konuştu.