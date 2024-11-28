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Politika

Suavi'den Bodrum'da ağaç katliamı! AK Parti Milletvekili Arzen'den ‘Çav Villa' parçalı gönderme

‘Ağaçlar kesiliyor' paylaşımlarıyla algı operasyonu yapan sözde çevreci Mehmet Suavi Saygan'ın villası için onlarca ağaç katlettiği ortaya çıktı. ‘Gezici' güruhun “Mesele ağaç değil” ifadelerini hatırlatan AK Parti Milletvekili Yücel Arzen'in, Saygan'a İtalyan şarkısından uyarlama yaptığı gönderme viral oldu. Arzen'in ‘Çav Villa' parçası ses getirdi.

28 Kasım 2024 Perşembe 22:26 - Güncelleme:
Suavi'den Bodrum'da ağaç katliamı! AK Parti Milletvekili Arzen'den ‘Çav Villa' parçalı gönderme
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Muğla Akbelen'le ilgili 2023 yılında "Akbelen'de ormanları katleden, doğayı tarumar eden, orada yıllardır yaşayan köylüleri yok sayan, kendinden başka hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayan yağmacı-talancı-burnu yüksekte tipler. Vatana ihanetin mimarları sizlersiniz!" paylaşımıyla çevreci kisvesine bürünen Suavi, villası uğruna doğadan vazgeçti.

RUHSATSIZ BAŞVURUDA BULUNDU

Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerinde 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için satın alan Suavi'nin, Bodrum manzaralı araziye villalardan oluşan site kurmak için proje hazırlatarak ruhsatsız başvurularda bulunduğu deşife oldu.

AĞAÇLARI KATLETTİ

Bodrum Belediyesi'nden gerekli izinler alındıktan sonra ağaçlık araziye iş makinaları girdi. Başlatılan çalışmalarla 80 ağaç kesildi. Bununla yetinilmeyip araziye bitişik olan 100 metrekarelik park alanındaki ağaçlar da kesildi.

YÜCEL ARZEN'DEN 'ÇAV VİLLA'LI GÖNDERME

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Bodrum'da villa inşaatı için kesilen 80 ağaca kendi özgü üslubuyla tepki gösterdi. Gezi Parkı'ndaki 3 ağaç kesimiyle ilgili sözde çevrecilere atıfta bulunan Arzen, "Sayın Başkan mesele Taksim Gezi Parkı'nda 3-5 ağaç olmak mı yoksa Bodrum'da villalar için kesilen 80 ağaç olmak mı? İşte bütün mesele bu. Sanatçı Suavi'nin hikayesi aklımıza İtalyan bir halk şarkısını getirdi." şeklinde konuştu.

"ÇAV VİLLA ÇAV VİLLA"

Yücel Arzen'in, İtalyan şarkısından uyarladığı 'Çav Villa' sözleri:

"İşte bir sabah...

Uyandığımda Çav Villa...

Çav Villa...

Çav Villa Çav... Çav...

Villaları dikmiş 80 ağaç kesmiş. Bodrum'u tarumar etmiş..."

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